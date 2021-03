Villacís: La mejor forma de reivindicar el feminismo es no hacinarnos el 8M

Madrid, 6 mar (EFE).- La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha asegurado que la mejor forma de reivindicar el feminismo el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, es no hacinarse en manifestaciones y evitar cualquier riesgo de contagio y para la salud por la pandemia.

Villacís ha explicado que siempre ha salido a la calle para reivindicar el 8M, pero opina que en estos momentos los ciudadanos no se pueden comportar "como si no hubiera pasado una pandemia mundial por España, como si en este año no hubiésemos perdido un número intolerable de personas en este país".

"Mi posición es de máxima cautela y prudencia", ha aseverado la edil de Ciudadanos, al ser preguntada por las prohibiciones de las manifestaciones por el Día de la Mujer en Madrid.

"Si en anterior 8M estaba el lema 'Nos queremos vivas', pues en este 8M ese lema debe tener distinto y la mejor manera de reivindicar el feminismo no es hacinarnos muchas y poner en riesgo de contagio a todas".

Para Villacís, "el feminismo se puede reivindicar de muchas maneras". "Yo aquí reivindico la creatividad, que salgan a los balcones, que utilicen las redes sociales... los riesgos de manifestarse no son aceptables", ha señalado la edil, quien ha explicado que participará en los diversos actos institucionales.

Sobre el recurso a la prohibición de las marchas, Villacís ha recordado que es un derecho, pero también lo es "el derecho a que no nos contagiemos".