La AEPD colaborará con Irlanda para saber si hubo españoles afectados en el hackeo a Facebook

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) colaborará con su homólogo irlandés para identificar si existe algún perfil español entre los afectados por la brecha de seguridad que Facebook sufrió la semana pasada. La red social dijo el viernes que al menos 50 millones de cuentas habían sido hackeadas y que otros 40 millones de perfiles estaban en cuarentena porque podrían haber corrido la misma suerte.

"La AEPD va a colaborar con la Autoridad irlandesa para ver si hubieran podido verse afectados datos de ciudadanos españoles", explica el regulador a eldiario.es. Este domingo, The Wall Street Journal anunciaba que Facebook podría enfrentarse a una multa de hasta 1.630 millones de dólares por parte de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda.

En Europa, será el regulador irlandés quien actúe como autoridad de control principal sobre el robo de datos. No obstante, la AEPD puede presentar reclamaciones o notificar posibles infracciones en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) cometidas por Facebook sobre perfiles de ciudadanos españoles, como el resto de agencias de protección de datos de otros países europeos.

Según la AEPD, España podrá emitir "una objeción pertinente y motivada acerca del proyecto de decisión en un plazo de cuatro semanas a partir de la consulta" en cuyo caso, Irlanda estimará el asunto. El regulador irlandés tuiteó que estaba esperando "detalles urgentes sobre la brecha de seguridad que impactó sobre 50 millones de usuarios, incluyendo detalles sobre los europeos afectados". La Comisión de Protección de Datos de Irlanda concluyó diciendo que, de esta forma, "podremos estimar apropiadamente la naturaleza de la brecha y los riesgos para los usuarios".

. @DPCIreland is awaiting from Facebook further urgent details of the security breach impacting some 50m users, including details of EU users which have been affected, so that we can properly assess the nature of the breach and risk to users. #dataprotection #GDPR #eudatap https://t.co/3oM3BSaSBS