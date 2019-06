EEUU comienza a pedir datos sobre los perfiles en redes sociales para entrar en el país

EEUU ha comenzado a exigir a los solicitantes de un visado para entrar en el país información sobre todos sus perfiles en una veintena de redes sociales diferentes, así como las direcciones de correo electrónico o números de teléfono empleados en los últimos cinco años. Turistas, estudiantes y trabajadores deberán suministrar esta información para conseguir el permiso de entrada.

Solo ciertos tipos de visados diplomáticos quedarán excluidos de esta nueva exigencia, que hasta ahora solo se aplicaba en casos extremos, como cuando se detectaban relaciones entre el individuo y grupos que EEUU situaba en su lista de organizaciones terroristas. Cuando anunció su intención de implementar esta medida hace un año, Departamento de Estado de EEUU calculó que afectaría a unos 15 millones de personas anualmente.

Entre las redes sociales que entran a formar parte del formulario para solicitar un visado están con más usuarios a nivel mundial, como Facebook, Instagram, YouTube o Twitter, otras que ya están en franco desuso como MySpace, así como las principales redes chinas, como Weibo o Youku. Además de las veinte listadas, el Gobierno de EEUU insta a ofrecer voluntariamente cualquier información sobre los perfiles en otras redes sociales.

US now requiring social media handles of all visa applicants -- since visa rules are often reciprocal, US readers be ready to point foreign govts at all your accounts on these systems before long. Yes, even the fake handles you use to browse porn. pic.twitter.com/VY4m1wEtGY