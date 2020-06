El PP viola las normas de Facebook para pagar un anuncio electoral que usa los muertos de la COVID-19 contra el Gobierno

La campaña para las elecciones vascas del 12 de julio aún no ha empezado, pero los partidos ya han abierto la veda para la caza y captura del votante en el terreno digital. Uno de los que ha puesto en marcha una batería de anuncios en redes sociales es la coalición de PP y Ciudadanos, que se presentarán juntos en estos comicios. Entre su propaganda hay un anuncio publicado en Instagram, la red social orientada al público joven propiedad de Facebook, en el que el candidato de la coalición, Carlos Iturgaiz, insiste en que el Gobierno falsea las cifras de muertos por coronavirus y "no nos dijo la verdad sobre esta pandemia" en una conversación en vídeo con la diputada del PP Ana Pastor.

El anuncio, que ha estado activo desde el 14 de junio hasta este jueves, violaba las normas de Facebook para la propaganda política. Fue etiquetado como si fuera una publicidad corriente, en vez de como un anuncio "sobre temas sociales, elecciones o política", la categoría en la que la red social obliga a encuadrar este tipo de contenido para mejorar su transparencia. Esto hacía imposible consultar quién pagó por el anuncio, cuánto dinero invirtió o los datos de alcance que consiguió. Facebook ha corregido la situación tras el aviso de eldiario.es y ha desactivado el anuncio.

Según los datos que ha incluido hoy la plataforma tras recalificar el anuncio, el mensaje de Iturgaiz y Ana Pastor se ha distribuido entre 10.000 y 15.000 veces entre los usuarios de Instagram. El objetivo era el público joven: un 40% de esos impactos fue en personas de entre 18 y 24 años. Otro 27%, en la franja de 25 a 34 años. La coalición desembolsó menos de 100 euros para ello, aunque la herramienta de transparencia de la publicidad política de Facebook no ofrece detalles de la cifra exacta.

Fuentes del PP vasco han asegurado a eldiario.es que todo se ha tratado de "un error" al etiquetar el anuncio. La coalición PP+Cs ha publicado siete anuncios en Facebook e Instagram este junio. El único que no ha sido etiquetado correctamente es este, que también es el único que intenta aprovechar las muertes de la pandemia para cargar contra el Gobierno. Facebook por su parte, ha incluido el siguiente aviso: "Este anuncio se puso en circulación sin un descargo de responsabilidad. Una vez publicado, determinamos que era un anuncio sobre temas sociales, elecciones o política y que requería la etiqueta, así que lo quitamos".

"Un gobierno que no nos dice los muertos es una verdadera tragedia"

El anuncio eliminado hoy por Facebook se basaba en un vídeo de un minuto que mostraba una conversación entre los populares Carlos Iturgaiz, candidato en las próximas elecciones vascas en coalición con Ciudadanos, y Ana Pastor. "¿Cómo podemos fiarnos de un Gobierno, Ana, que desde el primer momento no nos dijo la verdad sobre esta pandemia sanitaria?", comienza preguntando Iturgaiz, acompañado con una música de tintes épicos.

"Me siento abochornada de que no sepamos cuántos fallecidos ha habido en España", contesta Pastor. "Un gobierno que no nos dice los muertos es una verdadera tragedia", insiste Iturgaiz. No es la primera vez que el PP paga en Facebook por difundir que "mueren por coronavirus muchas más personas de las que dice el Gobierno" (ya lo hizo el líder del partido en Extremadura, José Antonio Monago), a pesar de que el Ejecutivo utiliza la metodología del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDE, por sus siglas en inglés) para dar la cifra oficial de fallecidos por COVID-19, que en este momento se sitúa en 27.136 personas.

No obstante, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los informes MoMo elaborados por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (todos ellos organismos dependientes del Gobierno) han ofrecido otros cálculos sobre la mortalidad durante la pandemia. Estos incluyen variables que no contempla el ECDE para asociar una víctima al coronavirus. Así, el INE publicó que desde el 9 de marzo hasta el 10 de mayo de 2020 hubo 48.032 muertes más que las que se registraron en 2019 durante las mismas semanas. Los informes MoMo cifran ese exceso de muertes en 43.065 durante el mismo período.

Tanto el INE como el MoMo hablan de "estimaciones" de exceso mortalidad, y se refieren a todas las causas de muerte, no solo a las de COVID-19 confirmado como hace el Ministerio de Sanidad. Como detalló eldiario.es, las tres cifras, Sanidad, MoMo e INE, salen de organismos oficiales y del propio Gobierno. Las de Sanidad las recopila el Ministerio a través de los datos que les proporcionan las consejerías de las comunidades autónomas. El Instituto de Salud Carlos III es una institución de investigación científica con doble dependencia, del Ministerio de Ciencia y del propio Ministerio de Sanidad. Y el INE es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Pese a ello el PP demuestra que va a seguir utilizando la estrategia basada en denunciar que el Gobierno "no dijo la verdad" para intentar sacar un rédito político de las muertes que ha dejado la pandemia de COVID-19 en España. El bombardeo a través de las redes ya ha empezado.