Facebook no extenderá la protección de datos europea a todo el mundo

Como había adelantado su fundador Mark Zuckerberg, Facebook se comprometió este martes a elevar a todo el mundo los niveles de privacidad de los que gozarán los ciudadanos europeos a partir del 25 de mayo. En ese momento entrará en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), una de las normas más modernas en la materia.

No obstante, el compromiso de Zuckerberg no ha durado demasiado. Como publica este miércoles Reuters, Facebook le ha confirmado que no elevará finalmente los estándares de privacidad de todo el mundo al nivel del GDPR y que la equiparación solo se hará "en espíritu".

"El cambio afecta a más del 70% de los más de 2.000 millones de miembros de Facebook. En diciembre, Facebook tenía 239 millones de usuarios en los Estados Unidos y Canadá, 370 millones en Europa y 1.520 millones de usuarios en el resto del mundo", informa la agencia.

En la práctica, el cambio supone que solo los usuarios europeos podrán presentar quejas ante la filial irlandesa de la compañía, su base en Europa. El resto del mundo deberá dirigirse a la Facebook Inc, la matriz estadounidense, donde la normativa de protección de datos no consta con tantos elementos de protección.