“Sin Hermione, Harry habría muerto en el primer libro”: los memes que salieron a la calle el 8M

Otro 8M. Las calles de muchas ciudades españolas volvieron a llenarse de miles de personas protestando a favor del feminismo. De nuevo y como ya sucediera el año pasado, memes e ideas contagiosas viajaron de la red a la calle y de la calle a la red, en un bucle que refuerza la desbordante potencia colectiva y creativa del movimiento feminista.

En muchos casos es complicado de determinar el origen de una idea contagiosa o de un meme. Sin embargo una pista evidente de que ha calado y se convierte en una idea-fuerza es que sea replicado y reutilizado en múltiples ocasiones. La idea de que Hermione es en realidad la protagonista de la saga de Harry Potter no es nueva. Es evidente que una idea que parte de las personas que son fans de la saga. De hecho, hay fanfics (ficciones de fans) que exploran esa idea. Ayer en las calles pudo verse esta idea que refuerza una denuncia feminista: al hombre siempre se le otorga más protagonismo y visibilidad por lo que hace.

Avui, a la #VagaFeminista del #8M hi havia 1 sol missatge, però moltes maneres d'expressar-lo



Us porto un fil #feminista, que no #Feminazi, com diu l'Hermione 👇🏼 pic.twitter.com/KP561FI2xg