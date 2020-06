La UE pone como ejemplo de lucha contra las 'fake news' las alertas de Twitter por las informaciones falsas tuiteadas por Trump

La Unión Europea apoyo a Twitter en su denuncia de las informaciones falsas tuiteadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y lo pone como ejemplo. "Apoyamos lo que hace Twitter con Trump", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourova: "Cuando un político miente, el impacto de sus mentiras es inmediato".

El jefe de la diplomacia europea y vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, también ha señalado, en la presentación de la Comunicación del Ejecutivo comunitario sobre desinformación, el caso de "la recomendación de beber lejía. Es un ejemplo claro de desinformación extendido". ¿Se refiere a la recomendación de Trump de beber desinfectante? "No sé exactamente qué recomendó Trump", ha respondido Borrell, "no me refiero directamente a él porque mucha gente antes de su comentario ya había recomendado beber lejía".

Twitter enlazó a finales de mayo por primera vez un mensaje del presidente Trump con información verificada que contradecía lo que este había publicado, un procedimiento habitual en la red social pero que hasta ahora se había resistido a aplicar al mandatario.

La alerta de Twitter se produjo después de que Trump compartiese un mensaje en el que aseguraba que el voto por correo en las elecciones presidenciales de noviembre en EEUU tendría inevitablemente consecuencias fraudulentas y que derivaría en unos comicios amañados.

El presidente reaccionaba así a la decisión del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, de enviar papeletas de votación por correo a todos los votantes registrados del estado como medida excepcional ante la situación de pandemia por el COVID-19.

"Accede aquí a los datos sobre el voto por correo", fue el mensaje que, en azul y precedido de un signo de exclamación, Twitter incrustó bajo los tuits de Trump.

Al hacer click en la alerta, la red social redirige a otra página dentro de la plataforma en la cual aparece en letras destacadas en negrita: "Trump asegura sin pruebas que el voto por correo derivará en fraude electoral" y se cita a medios como CNN y el Washington Post.

Donald Trump ha respondido a la red social este mismo martes diciendo que no permitirá que Twitter interfiera con su "libertad de expresión". "Twitter está interfiriendo en las elecciones presidenciales de 2020. Dicen que mi afirmación sobre el voto por correo, que provocará corrupción y fraude masivo, es incorrecta, basándose en verificaciones de noticias falsas", ha dicho Trump, en esta misma red social.

"Twitter –añade– está reprimiendo por completo la libertad de expresión, y yo, como presidente, ¡no lo permitiré!".

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post....