Enséñanos qué es un embarazo, Pablo Casado

No es la primera vez que escuchamos al líder del PP, Pablo Casado, usar una mentira en su discurso sobre el aborto; esa de que en España hay "barra libre" para abortar en la semana 20 de embarazo y que ignora deliberadamente la ley que rige en nuestro país. Pero más allá de la mentira, las palabras de Casado destilan una idea perversa. Que las mujeres somos seres caprichosos, inconscientes incluso, que abortamos sin saber lo que hacemos. No sabemos lo que es un embarazo, un feto creciendo dentro de nosotras, irresponsables, parece escupirnos en sus entrevistas.

Le podríamos decir nosotras a él si ha sentido alguna vez ese temor que se abre paso después de las dos rayas púrpuras. Porque, incluso cuando deseas el resultado positivo, la noticia pone sobre ti y sobre tu cuerpo un peso difícil de imaginar desde fuera.

Somos muy conscientes de lo que es un embarazo. Las náuseas, los pinchazos en la pelvis, la ciática, la duda de cómo se concretará en tu vida ese 'todo cambiará para siempre', el miedo de que la sangre aparezca un día en tus bragas, de que la ginecóloga ponga mala cara mientras aguardas el resultado de una ecografía, de que un día dejes de sentir el revoloteo que te recorre la barriga a veces, de que una mala noticia te ponga en el brete de tomar una decisión a la que preferías no haberte enfrentado.

Sabemos cómo el resultado positivo de un test de embarazo incrementa exponencialmente la inquietud de si el sueldo te alcanzará, no ya hoy ni mañana sino en cinco o diez años, para sostener y darle una vida digna a ese ser que comienza a formarse en tu tripa. Y qué pasa si ni siquiera te has comprado una casa o si un día te despiden o si tus padres no viven en la misma ciudad y a ver cómo harás cuándo el crío se ponga malo o cuando los festivos escolares no coincidan con los laborales.

En España, casi el 94% de las mujeres que abortan lo hacen antes de la semana catorce de embarazo. Solo un 6% lo hace más allá de ese plazo y necesariamente después de un diagnóstico muy grave que compromete enormemente la salud o vida del feto.

Así que no añadamos más miedos. No agreguemos a esta lista casi infinita de incertidumbres y razones personales el peso de no poder decidir sobre nuestras vidas, de que sean otros los que nos digan qué tenemos que sentir y cómo, el temor a que alguien fuerce a nuestro cuerpo a gestar y parir aún cuando nos han dado un diagnóstico doloroso.

Quizá quienes no son conscientes de qué es un embarazo son ellos, los que repiten proclamas fáciles y se empeñan en que escuchemos el latido del feto antes de decidir, como si el embarazo fuera solo un sonido, como si antes de ese momento no hubiéramos sido capaces nosotras solas de comprender el significado de esa pequeña pantalla que se ilumina en el test de embarazo y que te abruma. En el baño, con el predictor sobre la repisa del váter, ya lo hemos entendido todo, Pablo.