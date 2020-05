Entrevista exclusiva (y falsa) a Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid me recibe en una fiesta con 200 invitados. Los camareros sirven porciones de Telepizza y la ambientación musical corre a cargo de Taburete. Díaz Ayuso viste un elegante vestido turquesa a juego con la mascarilla.

Presidenta, ¿qué es todo esto?

¡Mi fiesta de fin de confinamiento! He invitado a toda la gente que fue conmigo a EGB. No los veía desde hace veinticinco años. ¡¿Quién ríe ahora, idiotas?! ¡Soy vuestra presidenta! ¡Tú, no me mires a los ojos!

¿Y no cree que un evento tan multitudinario puede ser peligroso?

No se puede poner puertas al campo. Salvo que tengas cabras. Si tienes cabras, es mejor poner puertas porque, si no, se te escapan y a ver de qué vives. Si por el Gobierno central fuese, no habría propiedad privada y nadie podría tener cabras, ¿no es terrible? ¿De dónde sacaríamos el queso? Creo que los españoles tienen derecho a saber este tipo de cosas.

Eh… Presidenta, ¿por qué está en contra del confinamiento?

Mira, el confinamiento es como prohibir las piernas ortopédicas para que no haya tullidos. ¡Es estúpido! La gente que solo tiene una pierna iría por ahí dando saltitos ridículos. ¡Tardarían horas en ir a comprar el pan! Por no hablar del peligro que supondría el viento para esa pobre gente. Como sabe, un cuerpo apoyado en una sola pierna carece de equilibrio, lo dice la ciencia. La más mínima corriente y pum, al suelo. Quizás el señor Sánchez y sus socios comunistas disfruten viendo a los españoles revolcarse en el suelo como galápagos, pero yo no.

No estoy seguro de que haya respondido a la pregunta.

Ya, tía, eso es porque mi cabeza va superdeprisa. ¿Sabes con cuánta gente estuve reunida ayer? Con 840 personas. Para ganar tiempo, les he pedido que me hablen solo con ruiditos. Hay uno que sabe hacer la alarma de un submarino, ¿sabes? Rollo aooooga, aooooga. Me parto.

¿Estaba Yolanda Fuentes entre esas personas?

¿Esa es la de MasterChef?

Eh… no. Era su directora de salud pública.

¡Ah, esa! Es que yo la llamo La Tiritas. Soy muy mala para los nombres. Pero, al mismo tiempo, soy superhumana, ojo. Mis consejeros favoritos son El Multas y El Farolas. Valen mogollón.

Volviendo al tema de la señora Fuentes, ¿no es preocupante que haya dimitido en plena pandemia?

Para nada, es la prueba de que está todo bajo control. Esto es como si te preocupas porque se te va el de Buenos Días Buenas Noches. Bueno, pues tía, si ya te funciona el grifo, ¿para qué lo quieres?

¿Y ya funciona el grifo?

¿Qué grifo? ¿Qué dices?

Nada, perdone. Presidenta, hablemos de la desescalada. Usted quiere que Madrid pase inmediatamente a la fase 1. ¿Por qué?

Lo que más valoramos en el PP, después del dinero, es la libertad. Rollo respirar, unas patatas, un paseo en yate… Sabemos que hay gente que es pobre y no tiene yate, pero, tía, déjales que se coman unas patatas, ¿no? "Puedes enjaular un cuerpo, pero no un espíritu". ¿Sabes quién dijo eso?

¿Quién?

Una taza. Me la regaló La Autobuses en un amigo invisible.

He leído que tienen una serie de medidas planificadas para la fase 1.

Sí. Superambiciosas además.

¿Podría detallarme alguna?

Pues mira, para empezar, vamos a prohibir morirse de coronavirus. Tenemos unos informes que dicen que muchos comunistas se están muriendo a posta, solo para dejarnos mal. Como sabes, ya lo hicieron en la Guerra Civil. Pues otra vez. Esa gente solo sabe hacer daño.

Ajá. ¿Alguna otra medida?

Sí, vamos a estimular a los autónomos mandándoles whatsapps de buen rollo, de esos que dices: "jo, qué guay". Tengo un equipo de 60 personas trabajando en ello. Mira, te leo uno que acabo de aprobar: "Las flores son rojas, las violetas azules, ánimo con la peluquería y recuerda la mascarilla".

No rima.

La rima está muerta, tía.

Una última cuestión, presidenta. Se ha publicado que Madrid no va a renovar los contratos de miles de enfermeras y enfermeros que han trabajado a destajo estas semanas.

Ya, tía, pobres.

Pero… Señora Ayuso, eso es competencia suya.

¿Sí? Ah, sí, ya. Pero es que, o sea, es por su bien. Están hechas polvo, lo que necesitan es dormir.

¿Sin sueldo?

Claro. Así no gastan.