El PSOE de Andalucía no quiere directrices de Pedro Sánchez para abordar el modelo de financiación

El PSOE ha registrado este lunes en el Parlamento de Andalucía la petición de creación de un grupo de trabajo para estudiar el modelo de financiación y elaborar una propuesta desde la institución con el máximo consenso posible, como ya anunció la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. También han dejado claro los socialistas que es un debate donde las protagonistas son las comunidades autónomas y los partidos en cada federación, sin que haya que obedecer a un posicionamiento desde la dirección encabezada por Pedro Sánchez.

"El debate de financiación de las comunidades autónomas es fundamental porque se trata de garantizar el blindaje de los servicios públicos", ha resumido el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, tras registrar la propuesta. La misma será debatida en el próximo pleno con el objetivo de que el grupo de trabajo sea creado "de inmediato" para que "haya una única voz que represente a Andalucía en este debate y que garantice el dinero de los andaluces".

Para el mismo, pretende que se fije la comparecencia de expertos en la materia y provenientes de todos los campos. De todas maneras, pese a que se constituya en julio, ha reconocido que "será un debate largo" que no tendrá conclusiones hasta finales de año y que, en cualquier caso, debería permanecer operativo hasta que se apruebe un nuevo marco.

Mario Jiménez ha negado que el debate se abra para buscar aliados en otras comunidades autónomas, pero ha insistido en que independientemente de que desde la dirección del PSOE, con la que ha habido ya discrepancias como en el caso del tratado de libre comercio entre la UE y Canadá CETA, haya un pronunciamiento, la federación tendrá la última palabra. "La guía del Gobierno y el PSOE de Andalucía son los intereses de los andaluces", ha dicho, si bien ha recalcado que él no habla como partido, sino como diputado del grupo en el Parlamento de Andalucía.

En su opinión, "el punto de partido con el que hay que afrontar este debate es que faltan muchos recursos para financiar los servicios públicos". Es más, "sólo en el caso de Andalucía hay una infrafinanciación de más de 4.500 millones de euros en los últimos seis años", una situación "insostenible incluso a corto plazo".

"El modelo de financiación no puede ser como la puerta del Imaginarium. Una grande y otra pequeña para el acceso a los servicios públicos", ha ejemplificado Mario Jiménez sobre cómo debe configurarse el sistema, rechazando igualmente la palabra solidaridad: "Queremos hablar de equidad".

Tras manifestar que "es urgente que el Gobierno de España inicie una ronda de conversaciones", cree que no contribuye "la política de subasta presupuestaria de Mariano Rajoy porque se han tomado decisiones que comprometen el modelo". Por ello, ha advertido: "La debilidad política del Gobierno de España no puede llevarle a desgajar el sistema y hacerlo todavía más inviable. Desde Andalucía no lo vamos a consentir. Con la financiación de Andalucía no va a jugar ni mercadear nadie".