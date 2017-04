Bonvehí dice ahora que aunque el procés acabe en "fracaso" el PDECat seguirá siendo independentista

El responsable de organización del PDECat, la antigua Convergència, David Bonvehí, ha salido al paso este jueves de las grabaciones reveladas por Catalunya Plural en que abogaba porque el partido presente un candidato "autonomista" a las elecciones si el proceso soberanista acabar siendo "un desastre". Bonvehí ha matizado que aunque el 'procés' acabe en "fracaso" el PDECat seguirá siendo independentista. Asimismo, ha asegurado que al hablar de un "candidato autonomista" se refería a un candidato para unos comicios autonómicos, no a un político que abandonara el ideario independentista.

En declaraciones a RAC-1, Bonvehí ha defendido el análisis de "tres escenarios" que hacía en las grabaciones a las que ha tenido acceso este diario. Así, ha dicho que en el PDECat están "luchando cada día" para que el 'procés' "acabe bien" y Catalunya sea un estado independiente. Sin embargo, no ha descartado unas nuevas elecciones, ya sea porque el 'procés' "está a punto de acabar" o porque "no ha acabado bien". "Como responsable de organización tengo que prever escenarios", ha indicado.

Según Bonvehí, el 'procés' puede fracasar si no se celebra el referéndum (prometido por Puigdemont para septiembre) o si los catalanes rechazan la independencia en la consulta. "Lo que no sea terminar con un referéndum y que no salga que 'sí' sería un fracaso", ha aseverado. Si esto ocurriera, a su juicio, se tendrían que celebrar unas nuevas elecciones autonómicas.

Bonvehí también ha querido matizar el adjetivo "autonomista" que usa en las grabaciones para referirse al candidato del PDECat en estos comicios postfracaso del 'procés'. Así, ha explicado que "autonomista" es un candidato "dispuesto a acudir a unas elecciones autonómicas" y no un político que renuncie al objetivo de la independencia. "El partido continuará siendo independentista", ha añadido.

El político ha lamentado que se le haya grabado en una comida con cargos del PDECat. Preguntado sobre el momento de la grabación en que lamenta la "radicalidad" con la que observan al partido los electores –que según él votan a Junqueras "por moderado"– ha indicado: "El PDECat es el partido más radical en defensa del derecho a decidir".

En los audios, el coordinador del PDECat opina que el partido no puede ser "más radical que Esquerra o la CUP" y que "muchos votantes de Duran [Josep Antoni Duran i Lleida, exlíder de la extinta Unió] de buena fe tienen que votar" al PDECat. En declaraciones este jueves a Catalunya Ràdio, Bonvehí ha enmarcado estas palabras en el objetivo del partido de "representar el espacio central del país, que representaba CiU".