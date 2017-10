El TSJC pide explicaciones al mando único de Interior sobre los incidentes y la coordinación policial en el 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado este martes el primer paso para evaluar la actuación policial en el 1-O. La magistrada Mercedes Armas ha encargado al mando único del ministerio del Interior que comandaba el dispositivo para impedir el referéndum, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, un informe sobre los "incidentes" y la coordinación entre cuerpos policiales este domingo.

En una providencia, la magistrada, que tiene imputado a todo el Govern por convocar el referéndum, pide a De los Cobos que le detalle, "a la mayor brevedad posible", los cometidos y la coordinación de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil respecto a su orden de impedir el 1-O, su grado de cumplimiento, sus incidencias y su resultado.

Asimismo, ordena a De los Cobos, que también es el número tres de la Secretaría de Estado de Seguridad, la "relación de los incidentes de los que se tenga conocimiento que se fueran produciendo a lo largo de la jornada".

Aunque la magistrada no lo especifica en su providencia, uno de los motivos de su petición es la evidente disparidad en la actuación policial de este domingo. Los Mossos d'Esquadra, cumpliendo con la orden de la magistrada, clausuraron 227 puntos de votación, básicamente los que no tenían acampadas ni concentraciones de ciudadanos para impedir su cierre. En muchos colegios los Mossos no desalojaron porque consideraron prioritario no provocar altercados.

Por su lado, Policía Nacional y Guardia cerraron 92 puntos de votación, aunque en muchos lo hicieron cargando duramente contra los votantes. La magistrada había ordenado a todos los cuerpos policiales, bajo mando y coordinación de De los Cobos, impedir el 1-O "sin afectar la normal convivencia ciudadana".

De esta forma, como ya hizo apartando a la Fiscalía de los mandos para impedir el referéndum, la magistrada también toma la iniciativa para recabar toda la información sobre los incidentes de este domingo.

Lo hace precisamente después de que la Fiscalía se haya opuesto a que el juzgado de instrucción 7 de Barcelona, que recibió una denuncia de la Generalitat este mismo domingo, investigue las cargas. Argumenta el fiscal que la denuncia del Govern es demasiado genérica, y avala las cargas contra el 1-O porque los heridos sólo fueron el 0,037% de los votantes.