El PP titlla la Llei del Referèndum de "cop d'Estat en diferit" i l'oposició demana explicacions en un ple

"Performance d'un tripartit separatista" o "deliri de bogeria". Així han definit alguns partits de l'oposició del Parlament la Llei del Referèndum que Junts pel Sí i la CUP han presentat aquest dimarts. La reacció més contundent ha arribat per boca del líder del PP català, Xavier García Albiol, que ha titllat el text de "cop d'Estat en diferit" i ha instat la Fiscalia a actuar, malgrat que els independentistes no registraran de forma oficial la norma al Parlament fins a mitjans d'agost.

Els grups han reclamat de forma unànime a JxSí i la CUP que donin explicacions sobre el seu pla unilateral en el ple o una comissió del Parlament i han demanat "valentia" als independentistes. El registre de la norma no es farà fins a mitjans d'agost, ja que els independentistes busquen retardar tot el possible la seva segura impugnació al Constitucional.

Cap grup de l'oposició ha assistit de forma oficial a la presentació de la llei. Només ho han fet, a títol individual, els diputats de Podem Albano Dante Fachin, Joan Giner i Àngels Martínez Castells, i el d'EUiA, Joan Josep Nuet.

En declaracions als periodistes, el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha criticat la norma perquè, al seu parer, no protegeix els funcionaris i és l'"anunci" de futures inseguretats jurídiques. "Hi ha més dubtes sobre què farà el Govern amb els funcionaris: si els obligarà o no a fer alguna cosa il·legal", ha sostingut.

Per la seva banda, el diputat del PSC Ferran Pedret ha retret als grups sobiranistes que hagin ofert una "xerrada" al Parlament en lloc de donar "explicacions en seu parlamentària" amb "garanties" perquè l'oposició pugui expressar-se. "És una dissertació a la seu física del parlament però no es donen explicacions en seu parlamentària. Això exigiria complir procediments amb garanties per als grups de l'oposició", ha criticat.

I des del PP, Xavier García Albiol, ha definit la Llei del Referèndum com un "acte de totalitarisme propi de Nicolás Maduro" i un "cop d'estat". Pel líder popular, l'objectiu dels polítics independentistes - "amortitzats i màrtirs", segons el parer d'Albiol- és provocar que les institucions suspenguin l'autonomia de Catalunya.

També s'ha desmarcat de l'1-0 el coordinador federal d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, ja que ha considerat que "no resol res", i ha insistit en la via de la negociació amb l'Estat, incloent-hi una consulta pactada. Des del grup de Catalunya Sí Que es Pot, Joan Coscubiela ha considerat que el text va en contra de les resolucions del Parlament, l'Estatut i la Constitució, a més d'"ignorar" la legalitat internacional. "S'ha presentat un text sense empara legal", ha conclòs.