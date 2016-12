El vicepresident del Parlament diu a la jutgessa que Forcadell no podia parar la votació per la que està investigada

La instrucció del cas Forcadell arriba a la recta final. El vicepresident primer de la Mesa del Parlament, Lluís Corominas, ha defensat aquest divendres davant la jutgessa instructora, Maria Eugènia Alegret, que la presidenta de la Cambra va actuar en tot moment "d'acord amb la llei". Un suport a la tesi de defensa de Forcadell després dels dubtes que van sembrar dilluns els representants de PSC i Ciutadans.

Forcadell està investigada per desobediència i prevaricació per permetre que el ple del 27 de juliol passat inclogués en el seu ordre del dia i votés les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent, que obrien la porta a una via unilateral a la independència. Segons la Fiscalia, ho va fer ometent l'advertència que li havia fet el Tribunal Constitucional. En canvi, la defensa de Forcadell sosté que no hi va haver desobediència.

Segons fonts judicials, en l'interrogatori Corominas ha explicat que Forcadell no podia impedir el debat del full de ruta independentista, ja que va ser iniciativa i responsabilitat del ple. El 27 de juliol no va ser la Mesa del Parlament la que va incloure en l'ordre del dia la votació, sinó que ho van sol·licitar un cop començat el ple els portaveus de Junts pel Sí i la CUP, tal i com permet el reglament.

Abans de la votació, Corominas va llegir davant del ple la nota que van confeccionar, per iniciativa pròpia, els lletrats de la cambra catalana per advertir de l'obligació dels diputats de vetllar pel compliment de les resolucions del Constitucional. Segons fonts judicials, el vicepresident primer de la Mesa ha considerat que la nota era un "recordatori" als diputats de que eren ells els responsables de portar al ple la votació de les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent. És a dir, que el judici de legalitat sobre debatre-requeia sobre el ple, no sobre la Mesa i la seva presidenta.

Així mateix, Corominas ha valorat que no va entendre la nota com una advertència sobre que el full de ruta independentista no es podia debatre. Per tot això, el diputat ha considerat que Forcadell no tenia més alternativa que permetre el debat i votació del full de ruta.

Malgrat tractar d'un testimoni sol·licitat per la defensa, Corominas ha arribat a declarar acompanyat de diversos diputats de Junts pel Sí, com Lluís Llach, Marta Rovira (ERC), o Jordi Turull (PDECat), així com Gabriela Serra (CUP). Amb la declaració de Corominas, i a falta que la Fiscalia o la defensa Forcadell puguin demanar més informes, la instrucció del cas es troba en el seu últim capítol.