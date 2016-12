Agredido a puñetazos un concejal de Ganemos de Talavera de la Reina

Miguel Ángel Sánchez, concejal de Ganemos en Talavera de la Reina y miembro de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche, fue agredido el pasado sábado, día 24 de diciembre, cuando se encontraba con su familia en un bar de la localidad toledana y después de que el autor de la agresión le profiriera varios insultos, difamaciones y amenazas. El edil recibió dos golpes en el ojo izquierdo, se mareó y perdió temporalmente la visión. Tuvo que ser atendido por los servicios médicos de Urgencias del Hospital Nuestra Señora del Prado.

Los hechos los narra el propio Sánchez en su perfil de Facebook, donde informa de que el pasado día 24 por la tarde sufrió una agresión cuando estaba en compañía de su familia en un local de esta ciudad. "Se me agredió física y verbalmente por ser yo, y por ser un representante público de Talavera de la Reina", destaca.

"Un tipo desconocido -al que le policía ya ha identificado- se me acercó, empezó a provocarme, a denigrarme, a grabarme con su teléfono móvil. Como veía que no conseguía sus objetivos y no cedía a sus provocaciones, me propinó dos puñetazos en la cara", ha explicado después a eldiarioclm.es sobre los hechos el concejal talaverano.

Según afirma, ya ha interpuesto la oportuna denuncia ante la policía y relaciona esta agresión con "una escalada de difamaciones, provocaciones e insultos que he venido sufriendo este año desde sectores muy localizados". De hecho, a esta agresión suma "las acusaciones falsas con que se me quiso apartar de la agrupación política a la que represento". Se refiere con ello, a la "escisión" sufrida en el Grupo Municipal de Ganemos Talavera, donde dos de sus cuatro ediles pasaron a ser no adscritos.

Una agresión "política"

En declaraciones a eldiarioclm.es, Miguel Ángel Sánchez ha querido insistir en el hecho de que no se ha tratado de una "simple pelea callejera" sino de una agresión motivada por su papel político ya que el agresor, a quien dice desconocer, se dirigió a él llamándole por su nombre y apelando a su adscripción política.

"Voy a seguir, porque así lo quisieron los ciudadanos, y las amenazas no van a lograr su objetivo. Y voy a continuar caminando y viviendo por las calles de mi ciudad, porque creo en la libertad ante todo; y es un deber trabajar y pelear por lo que pienso que es justo, y por la ciudad, por la Talavera que creo que es posible", continúa Miguel Ángel Sánchez.

Por todo ello, manifiesta su creencia en el Estado de Derecho "y en las herramientas que nos hemos dado para solventar conflictos". "Pero como dije antes, la escalada de provocaciones ha seguido su curso, y espero que se ponga por parte de quien corresponda las medidas oportunas, antes que ocurra algún hecho de mayor gravedad", avisa. Concluye mostrando su agradecimiento a todos aquellos que se han preocupado por su estado, a los ánimos que está recibiendo, a las Fuerzas de Seguridad del Estado y al servicio de Urgencias del Hospital talaverano.

Comunicados de condena

Ganemos Talavera ha emitido un comunicado en el que traslada todo su "apoyo y afecto" a Miguel Ángel Sánchez. "S entimos la agresión como propia y acompañaremos en esta denuncia a nuestro compañero para llegar hasta el final", explica el partido. "Estos hechos deplorables que condenamos enérgicamente no pueden quedar impunes, por lo que esperamos, sean condenados como merecen", remarcan, subrayando que no tolerarán más " la escalada de difamaciones, provocaciones e insultos que nuestros portavoces, y especialmente Miguel Ángel Sánchez, vienen sufriendo desde hace meses".

También Izquierda Unida (IU) provincial de Toledo ha condenado el ataque al edil talaverano e igualmente afirma que ha sido "fruto de una campaña de descrédito orquestada para menoscabar la labor de oposición".

"Este acto viene dado como resultado de una escalada de difamaciones, provocaciones e insultos que ha venido sufriendo este año desde sectores muy localizados el edil de Ganemos Talavera", afirma. "Por eso ahora a Izquierda Unida de Toledo va a estar del lado de Ganemos Talavera y de su concejal Miguel Ángel Sánchez".