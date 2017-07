CMM rechaza las acusaciones de "silenciamiento" de Podemos por no cubrir su viaje a Bruselas

Esta semana, Podemos Castilla-La Mancha envió un duro comunicado en el que pedían el cese de la d irectora general de Castilla-La Mancha Media, Carmen Amores, así como del director de informativos, Jesús Espada. La razón: el "silencio" del viaje que el secretario regional de la formación, José García Molina, realizó los pasados días 27 y 28 de junio al Parlamento Europeo, en Bruselas. El también diputado regional acudió para solicitar amparo ante la Comisión Europea de Medio Ambiente, y denunciar que el Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, se ha negado "reiteradamente" a cumplir con sus obligaciones institucionales.

El partido ha señalado que el viaje fue recogido por la "práctica totalidad" de los medios de comunicación de la región, pero en el caso de la radiotelevisión pública castellano-manchega asistieron "desconcertados" al "silencio" del acto institucional "de tal amplitud". "Esta dinámica de bloqueo y silenciamiento de las informaciones relacionadas con la actividad de Podemos en nuestra región se reitera de forma constante desde hace meses", asegura la formación morada, algo que consideran "inadmisible e injustificable".

Sin embargo, desde Castilla-La Mancha Media afirman que el partido no comunicó de manera apropiada lo que iba a ocurrir en Bruselas, y que no recibieron una convocatoria de lo mismo. Las fuentes de la cadena, señalan que supieron que Molina estaba en el Parlamento Europeo pero que no fueron informados de manera adecuada de lo que iba a suponer el acto. Ante esta falta de previsión, no se tomaron las medidas habituales para cubrir eventos de este tipo como el contrato de una productora.

"No podemos informar con una imagen de archivo de las Cortes al hablar de algo que está pasando en Bruselas", afirman las fuentes de la cadena regional. "O se nos facilita la imagen o buscamos las herramientas", aseguran. Además, consideran que las exigencias de cese de Podemos son "llamativas" y aseguran que José García Molina tiene una presencia constante en la cadena, especialmente en los espacios informativos. "Si la intención era que estuviese la televisión, no nos lo facilitaron", concluyen.

"Deliberada actuación de silenciamiento"

El comunicado del partido también acusaba a la radiotelevisión pública de mantener una "deliberada actuación de silenciamiento" respecto a las informaciones relacionadas con Podemos Castilla-La Mancha y, por eso, han exigido que se depuren y asuman responsabilidades al respecto. "Se está hurtando el derecho fundamental a la información de los y las ciudadanas de nuestra región, manipulando, tergiversando y censurando la información en un medio público, y sometiendo los contenidos informativos a los intereses partidistas del Gobierno regional", afirman.

Por último, el partido señala que creen en una cadena pública "plural e imparcial" con todos los partidos políticos, organizaciones sociales y sensibilidades colectivas. Y así, reiteran su compromiso con los trabajadores y trabajadoras del ente que "han sido siempre un referente de profesionalidad".