Podemos consigue el apoyo de PSOE para tumbar la minería de tierras raras en Ciudad Real

Se acerca el fin del proyecto de minería de tierras raras en el Campo de Montiel. Después de varias resoluciones en las Cortes de Castilla-La Mancha donde Podemos solo había obtenido hasta hoy el respaldo del PP para rechazar esta medida de extracción de monacita destinada a la fabricación de nuevas tecnologías, y que cuenta con numerosos riesgos ambientales, la formación morada por fin se ha hecho con el primer compromiso explícito de los socialistas. Con motivo de la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región, el Grupo Parlamentario Socialista ha respaldado por primera vez una resolución de Podemos en la que se rechaza este proyecto minero, objeto de mucha polémica y críticas desde los primeros permisos de explotación concedidos al promotor, Quantum Minería.

La cuestión referida a las tierras raras se ha incluido en una propuesta de resolución más general centrada en el agua y el medio ambiente. En este caso concreto, el texto, defendido por el diputado David Llorente refiere que esta iniciativa minera en la provincia de Ciudad Real representa un problema “social y medioambiental de primer orden”.

“Los proyectos mineros para los cuales se han otorgado permisos de investigación abarcan en conjunto un total de 27.300 hectáreas, el equivalente a casi 50.000 campos de fútbol. Este tipo de minería extensiva representa una grave amenaza para el abastecimiento y la calidad del agua, para la salud pública, para el medio ambiente y para la agricultura y las actividades productivas de la zona”, añade.

Recuerda por ello que todas las organizaciones y plataformas agrarias, ecologistas y ciudadanas se han opuesto unánimemente a estos proyectos y organismos como la Confederación Hidrográfica del Guadiana o el Consejo de Seguridad Nuclear, que “han determinado su inviabilidad o han advertido de sus enormes riesgos”. También hace hincapié en que la propia Defensora del Pueblo ha iniciado una investigación al respecto para proceder al archivo de los proyectos afectados.

De igual forma destaca que las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado resoluciones que instan al Gobierno regional a archivar estos proyectos y colaborar en la elaboración de una Ley Regional contra la Minería de Tierras Raras. Precisamente, esas propuestas salieron adelante con el voto a favor del PP pero con el rechazo del PSOE, unos votos que hoy se han invertido.

Debate sobre el Estado de la Región en Castilla-La Mancha

Cabe destacar que en la resolución no se pide el archivo del proyecto de Quantum, sino su “rechazo”. Aún así, se trata de la primera vez que los socialistas respaldan una iniciativa de este tipo en el Parlamento castellano-manchego. Aunque tanto desde el partido como desde el Gobierno regional ese rechazo ha quedado implícito a la luz de sucesivas declaraciones, no se había manifestado por vía parlamentaria. Un hecho que coincide con lo afirmado, también en el marco del Debate del Región, por el presidente, Emiliano García-Page, quien destacó ayer que en 15 días “quedará zanjado el tema de tierras raras”.

Se da la circunstancia asimismo de que este 20 de octubre termina el plazo para que la Junta emita su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre el proyecto. Fuentes del Gobierno regional ya han adelantado a eldiarioclm.es que, tal y como afirmó el presidente, el plazo aun puede alargarse un poco más. Quiere el Ejecutivo que el informe sean lo más rotundo posible, señalando todos los riesgos ambientales (entre ellos la afectación a especies protegidas como el lince ibérico y el águila imperial) tal y como hizo en el documento de alcance.

Durante el tiempo transcurrido desde que se solicitara a Quantum su Estudio de Impacto Ambiental –empresa que defiende el riesgo moderado de esta extracción minera-, han vuelto a producirse diferentes manifestaciones ciudadanas y declaraciones de rechazo. Pero hasta ahora, el Gobierno castellano-manchego siempre ha defendido la necesidad de atenerse al procedimiento administrativo y nunca ha adelantado el archivo del documento. Solo las palabras de García-Page dan por seguro el fin del proyecto.

El polémico informe del regulador atómico

En esta cuenta atrás, el último informe más notable sobre los efectos negativos del proyecto lo emitió el Consejo de Seguridad Nuclear, con el foco puesto en el riesgo radiactivo del tratamiento de monacita. Según un informe del regulador atómico, fechado en el pasado mes de mayo, si el proyecto saliera adelante, sería necesaria una "monitorización radiológica permanente" de los tratamientos.

Esta información vino a sumarse a otros informes que han desatado la polémica en torno a este proyecto, con una contestación ciudadana liderada por la Plataforma Sí a la Tierra Viva. Desde este colectivo, al hilo del informe del CSN, recuerdan que las conclusiones de Quantum sobre el impacto radiológico se basan, en parte, en los datos obtenidos de los trabajos realizados en una “planta piloto clandestina” en la que la empresa estuvo operando sin ningún tipo de licencia, ubicada en un corral dentro del casco urbano de Torrenueva, y que fue clausurada por denuncia de la plataforma.

Quantum se defendió con una interpretación bastante diferente. Ha insistido en que las operaciones de explotación minera no requieren de medidas de control radiológico. "El estudio de las actividades relacionadas con el beneficio de mineral en planta no es suficiente para declararlas exentas de medidas de control. Se trata de un estudio teórico ya que la planta no está construida y se deberá realizar una verificación al inicio de la actividad, siendo este el único procedimiento posible y habitual en este tipo de casos", afirman fuentes de la mercantil minera.