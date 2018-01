La pobreza severa alcanzó su 'peak' durante los años de Gobierno del PP

El Pleno de este jueves tratará un debate general sobre la pobreza propuesto por el Grupo Parlamentario Popular. La región se ha mantenido en los últimos años entre aquellas con más población en situación de exclusión social, según la tasa AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion, en su sigla en inglés) manejada, entre otros, por EAPN, la red europea contra la pobreza. Esta tasa mide aspectos como la privación material severa, la baja intensidad del trabajo u otros más puntuales como la posibilidad de comer pollo o carne cada dos días.

Las cifras regionales desde la crisis se han mantenido altísimas: fue en la región donde más ha crecido la pobreza severa entre 2009 y 2016, según los datos del VI informe 'El Estado de la Pobreza' de EAPN. Vivir en esta situación implica, según los datos de la EAPN, vivir con poco más de 340 euros mensuales. En 2013, más del 10% de la población de Castilla-La Mancha vivía en esta situación, y los números han logrado bajar hasta el 7,7% en 2016. Esta última cifra es "relativamente elevada", apunta la EAPN, ya que está "cerca" de la media nacional pero seguía siendo la quinta más alta de todas las comunidades autónomas.

En cifras absolutas esto significa que 180.839 personas se encontraban en esta situación en 2014. Si se desgranan los ítems de privación material severa se puede recordar que en 2012 más de la mitad de la población castellano-manchega no podía irse de vacaciones una vez al año y que en 2012 prácticamente el 50% afirmó no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos. Cerca de un 15% aseguró que no podía mantener su vivienda a una temperatura adecuada tanto en 2014 como en 2015.

La carencia material severa llegó a su cifra más alta en el 2014, cuando se situó en el 8,7%, un punto y medio más por encima de la nacional mientras que en años anteriores se había mantenido bajo la media de España. Este porcentaje ha ido bajando lentamente hasta llegar al 7,6% en 2016, pero sigue siendo más alta que la nacional. En 2016 fue también la tercera más alta entre todas las comunidades regionales.

Otro de los indicadores a los que se refiere la EAPN al hablar de pobreza es la baja intensidad de empleo. En 2013, casi un 20% de los hogares se encontraba en esta situación, un número que repuntó en 2016 hasta el 18,8% en 2016 tras unas caídas en 2014 y 2015. En el conjunto de la región, señala la Red, entre 2008 y 2016, esta tasa ha crecido en 14 puntos en relación a lo que existía antes de la crisis, con un aumento "mucho más intenso" que el experimentado a nivel nacional.

Estrategia contra la pobreza

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, presentó a finales de 2017 Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social para el período 2017-2020. Más de mil millones de euros se destinarán para lograr reducir las cifras de pobreza y exclusión social, explicó la consejera, basándose en tres ejes y 58 medidas de carácter paliativo, de tipo preventivo y de eficacia y gobernanza. Entre las paliativas se encuentran, entre otras, la ampliación del Ingreso Mínimo de Solidaridad o la ampliación del Plan regional contra la Pobreza Energética.

Entre los objetivos que incluye la Estrategia destacan los que ponen el énfasis en la prevención, sobre todo de la pobreza infantil, y en la inclusión social activa, para “garantizar un nivel de renta que permita unos estándares de vida dignos a la población”, mejorar las condiciones y posibilidades para “el acceso y mantenimiento de una vivienda digna, adecuada y asequible, con especial atención a la ciudadanía en riesgo de pobreza y exclusión”, así como mejorar las condiciones y posibilidades de acceso al empleo de la población en edad de trabajar, sobre todo los grupos más vulnerables.