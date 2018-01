El crítico taurino de 'El País' embiste contra la película 'Ferdinand' porque el toro no muere en la plaza: "Es antinatural"

Antonio Lorca, crítico taurino del diario El País escribía este domingo, día de reyes, un artículo en el que destrozaba la película de animación Ferdinand. El film cuenta la historia de un toro pacifista que es capturado para llevarlo a España e intentar convertirlo en un toro bravo. El enfoque de la película, claramente animalista, no ha gustado al sector taurino. Este artículo en concreto, titulado "La conmovedora, tierna, sensiblera y mentirosa historia del toro Ferdinand", arremete contra la obra asegurando que la ficción de dibujos es "una mentira como una catedral".

El texto, que destripa la película de principio a fin, carga contra el relato del toro que se rebela a morir en la plaza víctima de la crueldad y el maltrato animal. Así, el crítico taurino asegura que Ferdinand "renuncia a su naturaleza animal" y que "rechaza su destino de toro bravo, como si la gallina pudiera renunciar a poner huevos, el perro a andar a cuatro patas o el león a perseguir y devorar al ñu. El mensaje de la película es profundamente antinatural".

"Supuestos sinónimos de maltrato"

El texto continúa afirmando que "Ferdinand dice no al matadero y no a la lidia, supuestos sinónimos del maltrato. Y el paso siguiente sería la total desnaturalización de la sociedad actual".

Y concluye acusando a la película de dibujos de adoctrinar a los más pequeños . "Lo más grave no es que los niños que abarrotaban el cine sevillano sean los antitaurinos de mañana; lo peor es que la manipulación les lleve a la ignorancia. Si no quieren ser aficionados a los toros, que no lo sean; pero que no los engañen: un toro bravo es un animal y no una persona".

Censurada por Franco y Hitler

La película dirigida por Carlos Saldanha recupera la historia de un cuento antitaurino y pacifista que el escritor e ilustrador infantil Munro Leaf publicó en 1936, en plena guerra civil. Como recordaba el blog El Caballo de Nietzsche, Ferdinando el toro fue prohibido por Franco y no volvió a publicarse hasta la muerte del dictador. También fue prohibido en la Alemania nazi. Los golpistas franquistas la tildaron de "propaganda pacifista" e incluso republicana y Hitler la calificó de "propaganda democrática y degenerada".

La historia en su momento llamó la atención del mismísimo Walt Disney, quien en 1938 realizó un corto titulado Ferdinand the Bull, en el que contó las reflexiones del bueno de Ferdinand con tanto éxito que llegó a ganar un Óscar en la categoría de animación.

El relato antitaurino vuelve a levantar ampollas. Y algunos no ven que en esta historia de dibujos contra el maltrato animal y la violencia hay muchos más mensajes positivos. Son muchas las voces que ven en Ferdinand un mensaje de lucha contra el acoso escolar, e incluso una defensa implícita de la diversidad sexual y de género.

"Lo que eres por fuera no importa. No importa para nada cómo te vea la gente porque ellos te tienen que ver como tú te sientes por dentro", explicaba en una entrevista Saldanha.

El artículo del diario El País ha sido muy comentado en las redes sociales, que recuerdan al crítico la esencia del cine.

Un señor en El País está enfadado porque en 'Ferdinand', el toro es bueno y no le matan, y lo mismo de ahí salen antitaurinos.



Un señor enfadado porque en unos DIBUJOS ANIMADOS, un animal se comporta como un humano.



Un señor que no ha ido al cine JAMÁS. https://t.co/DosjMlEPTi — Randy Meeks (@randymeeks) 7 de enero de 2018

La frase “Ferdinand rechaza su destino de toro bravo como si la gallina pudiera rechazar poner huevos” es el broche final en la ignorancia de Antonio Lorca, que no parece saber que poner huevos ocurre por naturaleza, mientras que asesinar no tiene nada de natural. — Omai (@omai) 7 de enero de 2018

Vergonzoso el análisis de Ferdinand de El País. La tauromaquia es tan natural como poner huevos. La lidia supuestamente maltrata.



Les queda poco y lo saben. pic.twitter.com/6xFf3hwQyR — Tato Daf (@TatoDaf) 8 de enero de 2018