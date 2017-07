El Ayuntamiento de Carmena multiplicó por más de diez la inversión publicitaria en Facebook en 2016

Facebook y Twitter son las plataformas donde más invirtió en publicidad en 2016 el Ayuntamiento de Manuela Carmena. Solo 20Minutos, El País y el Mundo superan a Twitter si se suma la inversión en papel e internet. Aun así, se quedan muy lejos de la red social de Mark Zuckerberg, que les triplica.

Mientras en Twitter la inversión fue de 127.000 euros, en Facebook el consistorio se dejó 637.000 euros, multiplicando por más de diez la inversión en esta red social respecto a 2015, que fue de 58.000 euros. Solo la supera la inversión en publicidad exterior donde el ayuntamiento gastó 651.400 euros.

Lo que demuestran los datos de inversión publicitaria, que presenta este jueves la portavoz del Ayuntamiento de Ahora Madrid, Rita Maestre, es que la corporación local ha hecho una clara apuesta por la publicidad online, siendo las redes las más beneficiadas de esta subida.

La inversión publicitaria del pasado año descendió un 15% respecto al anterior, aunque aumentó la destinada a la publicidad en internet en un 30%, unos 300.000 euros. De los 4,3 millones de euros que gastó el consistorio en publicidad, 1,8 millones lo destinaron a la online, el 40% de la inversión: un tercio de ese porcentaje fue a parar a Facebook. También hay otras redes sociales como Youtube e Instagram (30.400) donde el ayuntamiento invirtió.

Reparto de la publicidad institucional del Ayuntamiento de Madrid en 2016 para internet

Fuente: Ayuntamiento de Madrid

Los medios digitales no vieron incrementadas las partidas pese a esa subida, sino que ese dinero de más para internet se destinó a las redes sociales. Así explica el Ayuntamiento su apuesta por estas plataformas: "Tenemos un segmento joven de ciudadanía que no lee tantos periódicos, que no escucha tanto la radio, y que se pasa el día en las redes, además de por la capacidad de segmentación y afinidades" que ofrece.

En la inversión publicitaria por medios en internet, El País recibió 55.900 euros, seguido de El Mundo con 42.000 euros; el Confidencial, con 22.800 euros; el Huffington Post, con 21.500; 20 Minutos, con 21.180 euros; y Público.es, con 19.895 euros. eldiario.es se sitúa detrás de estos medios con una inversión de 16.100 euros.

La inversión en papel sumando los medios de pago y los gratuitos fue de 898.773 euros. Después de 20 Minutos, que recibió 187.000 euros, está El País con 112.000, seguido de El Mundo (96.100 euros), ABC (59.300 euros) y La Razón (50.200).

La inversión publicitaria en radio es la más baja, con un total de 85.150 euros. La Cadena Ser, la líder de audiencia, recibe 23.900 euros, y prácticamente empata con Onda Cero, donde la inversión fue de 23.300 euros. La siguiente es COPE que recibió 12.850 euros. En publicidad en el cine, el ayuntamiento gastó 46.000 euros y la inversión en televisión fue cero.