La dirección de Podemos Cantabria esquiva fijar una fecha para las primarias en la comunidad, después de que el propio Consejo Ciudadano Autonómico diera luz verde a su celebración a instancias de Madrid el pasado mes de agosto. La última reunión de este organismo que tuvo lugar hace dos semanas tumbó una propuesta que tenía como objetivo modificar el orden del día para incluir el tratamiento de este asunto.

Concretamente, fue el consejero Pablo Susinos quien planteó esta cuestión. En declaraciones a eldiario.es, ha manifestado que su propuesta de modificación del orden del día "ni siquiera se votó".

"Que el Consejo Ciudadano Autonómico haya decidido convocar unas primarias sin fijar una fecha concreta es una propuesta incompleta", ha subrayado. "Decir que quieres hacer primarias y no decir cuándo es como no decir nada", ha incidido.

Además, asegurado que su principal argumento para abordar la fecha es hacerlas coincidir con las de Euskadi, recientemente fijadas para diciembre. "Incluso sería positivo desde el punto de vista económico para ahorrar costes, como el de las votaciones telemáticas", ha explicado.

Alberto Gavín, coordinador del órgano de dirección de la formación morada en Cantabria, cuestionado sobre este asunto por este medio, ha señalado que la propuesta no se incluyó porque "no obtuvo apoyos suficientes". "No está en nuestra mano la capacidad de determinar qué día va a ser, sino de la dirección estatal", ha aclarado.

Al menos tres apoyos

El último reglamento del Consejo Ciudadano Autonómico establece que para llevar a cabo una modificación del orden del día tiene que contar al menos con el apoyo de un 10% de los 35 consejeros electos, o lo que es lo mismo, tres apoyos junto con el de quien realiza la propuesta.

Actualmente, este organismo cuenta con 24 consejeros después de las sucesivas dimisiones -entre ellas la del secretario general Julio Revuelta-, que se han llevado a cabo en los últimos meses como consecuencia de la crisis interna que vive el partido.

Varios círculos de la comunidad se muestran contrarios al órgano de dirección legitimado por Madrid, llegando incluso a tachar de "vagos, trepas y oportunistas" a algunos de sus miembros.

La negativa de abordar la fijación de una fecha se enmarca a pocos días de la visita de Pablo Iglesias a Cantabria. El secretario general de Podemos asistirá a la presentación del proyecto político 'Arronti Cantabria' el próximo 13 de octubre, con el objetivo de convertir a la formación morada de Cantabria en "una alternativa de gobierno en 2019".