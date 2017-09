Urkullu: "Los poderes del Estado están llevando esto a un punto de no retorno" en Catalunya

El lehendakari, Íñigo Urkullu, está preocupado y ha mostrado su incomprensión por lo que está ocurriendo en Catalunya y considera que con los últimos acontecimientos -las detenciones de miembros del Govern- los poderes del Estado parece que están llevando a "un punto de no retorno" la crisis en esa comunidad autónoma y apagar el fuego con más gasolina. S e ha preguntado en San Sebastián si "los poderes del Estado quieren apagar el supuesto fuego echando más leña o gasolina", en alusión a las detenciones de altos cargos del Govern.

Pero Urkullu, que no ha admitido preguntas tras su declaración de esta mañana, no ha dado por rota la relación con Mariano Rajoy y sigue apelando a que aún hay tiempo para reconducir la situación creada ante la convocatoria de un referéndum ilegal -"sin garantías" dijo la semana pasada el propio lehendakari.

"Parece que no tiene ninguna viabilidad pero sigo reivindicando la necesidad del reconocimiento, la necesidad de la apuesta por el diálogo, la negociación y el acuerdo. Me parece muy preocupante que se rechace todo esto", ha reiterado, como ya hizo a finales de agosto tras la vuelta de vacaciones.

"No lo puedo entender, y los poderes del Estado son también quienes están llevando esto a un punto de no retorno", ha apuntado, al tiempo que cree que la vía para resolver la crisis en Catalunya no puede ser "echar más gasolina" al fuego. "Desde Euskadi muestro nuestra disposición en la medida que esté en nuestras manos para que retomemos desde las vías del diálogo y la negociación un espíritu de acuerdo y convivencia partiendo del reconocimiento de las realidades", ha concluido.

"Amenazas y fuerza"

El PNV también ha hablado en Madrid. El portavoz del PNV en el Congreso de los diputados, Aitor Esteban, ha apuntado, tras los registros en sede de la Generalitat y la detención de varios cargos del Govern en relación con el referéndum ilegal, que ante el "problema" abierto en Catalunya el Gobierno no puede "escudarse" detrás de los jueces o los fiscales.

El portavoz peneuvista ha reiterado que se trata de un asunto que "no se va a arreglar con amenazas y con la fuerza" ni apelando solo al cumplimiento de la ley. Esteban ha asegurado que "discrepa" sobre el hecho de que no pueda celebrarse un referéndum en Cataluña, como defiende el presidente Mariano Rajoy, porque se podría haber acordado. Pero Esteban ha descrito lo que ha pasado en los últimos años en relación a la crisis catalana de esta manera: lo que empezó siendo un problema económico-competencial ha terminado, fruto de las acciones o inacciones del Gobierno del PP, en un "auténtico conflicto social con fondo catalán clarísimo", en el que se ofrece como única respuesta el cumplimiento de la ley.