10 cosas importantes que sucederán en el Heavy Metal en 2017

10- Dio volverá a salir de gira: estuve presente en la edición de Wacken de este 2016, y asistí a parte del concierto de los Dio disciples, que abandoné a la cuarta o quinta canción porque me parecía una de las peores versiones de esa banda tributo que había visto. Resultó que, justo después de mi marcha, la actuación se convirtió en viral porque guardaban una sorpresa: la aparición del mismo Ronnie James Dio en forma de holograma. Hubo una gran controversia en torno a la oportunidad de tal creación, pero la figura contaba con la aprobación de su viuda, Wendy, y, aunque la calidad de la actuación era más bien escasa, esa ocurrencia convirtió al concierto en uno de los momentos del verano festivalero. Tal recorrido ha tenido el holograma, que se acaba de confirmar que Dio volverá a salir de gira. Será como ver dibujos animados, pero el que no se consuela es porque no quiere.

9- Ghost nos visitarán con un despliegue espectacular: los suecos ganadores de un Grammy han alcanzado, con sólo tres discos, la categoría de banda de culto y referencia para el público metalero pero no sólo, también para todo aquel que tenga una cierta apertura hacia el terreno de lo excéntrico y el Rock enérgico. En marzo empezarán su travesía británica para luego saltar a Alemania y después al resto de Europa, incluyendo una visita a Bilbao (BEC), además de Madrid, Barcelona y Lisboa, con un montaje único: la catedral del ocultismo para que el Papa Emeritus pueda desplegar su homilía. Una gran ocasión para ver a una banda que aún despierta bastantes desconfianzas y recelos, pero que se halla en el culmen de su carrera.

8- La reunión de las formaciones clásicas de Helloween: a estas alturas es difícil decir cuál es la verdadera formación clásica de Helloween. Los de Hamburgo, en honor a la verdad, llevan muchos más años con Deris al micrófono de los que estuvo el gran Kiske, otrora renegado del Metal, pero es imposible desprenderse del nivel que la calabaza alcanzó cuando él firmó los dos álbumes legendarios Keeper of the seven keys. El hecho de que vayan a girar conjuntamente hace de los conciertos anunciados algo para recordar. La única incógnita está en el nivel que sean capaces de dar, y en si se notará que la reunión es obligada más por las circunstancias de mediocridad en las que está cada uno por separado que en auténtica sinceridad musical.

7- La incógnita del regreso de dos leyendas vascas: dentro de unos días los titanes Su ta Gar regresarán a los escenarios para demostrar que están en un momento enormemente fecundo de su carrera, en el que les bullen las ideas y no cesan de mostrar el poderío de su directo. Ocurre que esta vez la gira es distinta, estará delimitada a recintos cerrados, en algunas ocasiones teatros, para intimar con su último trabajo, que ha dejado traspuesto a más de uno, Maitasunari pasioa. Quizás una ocasión única para acercarse a los de Eibar en otro formato. Pero, sin duda, lo que más expectación ha levantado en los últimos días es el enigmático mensaje de PiLT a través de las redes sociales: todo hace pensar que están de vuelta. Forjaron una auténtica revolución musical a finales de los 90 en Euskadi, y ahora en los mentideros se especula con un posible regreso o una serie limitada de conciertos para satisfacer a quienes no les pudieron ver en su día.

6- Sigue la racha de lanzamientos que han reavivado el Thrash: en 2016 Anthrax, Megadeth, Testament o incluso Metallica renovaron su discografía. En sus discos había casi tantas luces como sombras pero sin duda quedó claro que el Thrash Metal vuelve a vivir un momento de ebullición en el que las bandas clásicas conviven con las renovadoras. En la primera mitad del año publicarán nuevas grabaciones dos de las leyendas qiue atraviesan un momento más dulce: los alemanes Kreator, probablemente en el momento de mayor inspiración de su carrera, y los neoyorkinos Overkill.

5- El colapso de los festivales de verano: hace unas semanas advertí de la locura competitiva en la que han entrado las promotoras de los festivales de verano al aire libre en España y el paso de los días invita a pensar en que en 2017 algunas marcas caerán de forma estrepitosa. Era imposible resistir un ritmo alocado en el que los sold outs eran cuestión de horas. Incluso los grandes (Wacken, Hellfest, Graspop) están teniendo dificultades para completar carteles dignos de sus últimas ediciones, y de momento se contentan con vendernos a Aerosmith o Deep purple como grandes ganchos. Si no logran nada mejor, probablemente el palo que se lleven sea épico. Ninguno de ellos ha agotado las entradas a estas alturas. Quizás deberían empezar a plantear las cosas con más cabeza.

4- Guns N’ Roses en San Mamés: el año 2015 acabó con la confirmación de que Guns N’ Roses volvían a las tablas después de dos décadas. Un año más tarde, ese tour bautizado con gran acierto “Una vez en la vida” podrá verse en Bilbao, en San Mamés, aparte de en otro puñado de afortunadas ciudades europeas. El éxito de los organizadores y patrocinadores al arrastrar a esta gira a la capital vizcaína es de los que hacen historia: se trata de una medalla en el expediente que figurará durante mucho tiempo. Más allá de si gustan más o menos, Axl es poco o muy simpático y el precio es abusivo o razonable, ese martes de mayo es uno de los días más esperados del año para miles de fans, entre los que por supuesto me incluyo.

3- La vida sin Metal Hammer: el 2016 acabó con la quiebra de la empresa británica Team Rock, que agrupaba a revistas como Metal Hammer o Classic Rock en su seno. La sorpresa ha sido monumental en todo el mundo metalero porque si hay una marca célebre que ha acompañado al Heavy Metal en los buenos y en los malos momentos esa es la Metal Hammer. Enseguida se organizó una campaña de crowdfounding para recaudar fondos destinados a los casi 80 trabajadores que se han quedado en la calle, en medio de la incógnita acerca de si la marca podrá sobrevivir. Este golpe no es ajeno a la crisis general que viven revistas y prensa, en medio de la proliferación de webs amateurs en las que uno ya no sabe bien de quién fiarse. Es una lástima que quienes caigan sean los buenos.

2- El regreso de Metallica a Europa: los de San Francisco se van a tomar con calma la gira europea tras la publicación de “Hardwire… To self destruct”. Hasta otoño no se dejarán ver por aquí, y entonces tendremos la medida de si su directo resiste o cae en la atonía. Sus nuevas canciones, como viene siendo trtadición, se han quedado muy por detrás de lo esperado. En este 2017 sabremos si sus conciertos seguirán siendo capaces de tapar sus carencias.

1- El año de las nuevas generaciones: por fin, en 2017, veremos la desaparición definitiva de algunos dinosaurios cuya sola presencia hace de pantalla para que el tradicionalmente conservador público heavy aborde la renovación del género sin trampas. Sin Black Sabbath, Twisted sister, Motley crue o AC/DC, a los que se unen Deep purple o Aerosmith, habrá que ver si el stablishment permite que Slipknot, Machine head, Volbeat, Avenged sevenfold o los mismos Ghost se conviertan en las leyendas que antes fueron otros. El bunker intentará resistir aferrándose a Maiden, Judas priest y hasta Metallica, pero agarrarse a un corcho lo único que hará es alargar la agonía. O hay vía libre a la savia nueva, o las estructuras del Metal empezarán a crujir seriamente. Los carteles de los festivales de este 2017 son una clara señal de alarma.