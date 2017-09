División en el cuatripartito ante una OPE con lista única para castellano y euskera

La lista única para la próxima oposición de Educación es la tormenta que se cierne en estos momentos sobre la maltrecha unidad del cuatripartito que sustenta el Gobierno foral. La abstención de dos de sus socios, Podemos e Izquierda Unida, ha permitido que la oposición parlamentaria sume la mayoría suficiente para aprobar una iniciativa de rechazo a este sistema que anunció la consejera de Educación, María Solana.

La lista única para las oposiciones en Educación es un sistema que ya adoptan otras comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, y que consiste en que todos los opositores (sepan o no euskera) integren una sola lista de aspirantes para todas las plazas que se ofertan. El problema que se plantea para implantar este sistema en Navarra es que el euskera es solo lengua cooficial en algunas zonas de la Comunidad foral. Solana está estudiando la vía legal para poner en marcha la lista única, pero no tiene el apoyo explícito más que de Geroa Bai y de EH Bildu. Podemos e Izquierda Unida han expresado sus dudas en torno a las ventajas de este sistema y han pedido explicaciones a la consejera. Solana aseguró que, cuando tenga la propuesta legal que formulen los servicios jurídicos en sus manos, informará en primer lugar a los socios del cuatripartito con la intención de despejar sus dudas y recabar su apoyo.

Pero, mientras tanto, la oposición no ha perdido el tiempo para escenificar en el Parlamento su rechazo a este sistema que consideran “discriminatorio” para los opositores que solo saben castellano. UPN ha presentado una iniciativa en la que se insta al Gobierno a no implantar el sistema de lista única y, de paso, se ha hecho eco de la “inquietud e incertidumbre” de miles de opositores que llevan años preparando una OPE que no termina de ver la luz. El Gobierno intentó convocarla en 2016, pero los problemas jurídicos y la división que causó en el seno del cuatripartito le hicieron reconsiderar su decisión y demorarla hasta el próximo año.

En defensa de su iniciativa, el portavoz de UPN, Alberto Catalán, ha asegurado que el marco legal lingüístico de Navarra no permite la implantación de una lista única para funcionarios euskaldunes y castellanoparlantes. Un argumento que ha apoyado el portavoz socialista Carlos Gimeno, quien ha añadido que la lista única supone una vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo. También el portavoz de PP Javier García ha insistido en que la lista única ni siquiera tiene el apoyo de la mayoría sindical, sino que responde a una antigua demanda de los sindicatos nacionalistas porque, según ha dicho, con ella se favorece a quienes hablan euskera.