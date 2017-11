El Supremo aplaza la declaración de Forcadell y los miembros de la Mesa a petición de sus abogados

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha aplazado la declaración de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa a los que la fiscalía acusó de rebelión por allanar el camino en la Cámara autonómica para la declaración de independencia.



Su comparecencia está prevista para el próximo jueves. Varias abogados habían alegado que tenían clientes citados a la misma hora en la Audiencia Nacional en la causa abierta allí contra el Govern de Carles Puigdemont y también indefensión por la celeridad con la que la justicia ha llamado a los acusados que no ha dado tiempo a instruir la causa.

Junto a Forcadell estaban citados Lluís Maria Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet, este último miembro de la mesa del Parlament que votó no a la declaración unilateral de independencia del pasado viernes 27.

El abogado de Forcadell, Andreu Van Den Eynde, había dicho esta mañana en una entrevista en Rac1 que el el proceso judicial "no tiene todas las garantías" porque no se ha dado suficiente tiempo para preparar la defensa. La defensa de la presidenta del Parlament daba por hecho antes de la declaración de hoy que la fiscalía pediría para ella prisión preventiva: "Esta acción penal no tiene ningún sentido si no va acompañada de esta petición de medidas preventivas".

El abogado no ve "ninguna finalidad que legitime esta medida" porque Forcadell ha demostrado que está dispuesta a comparecer ante el juez y que no hay riesgo de fuga.

La Fiscalía sin embargo ha pedido que los integrantes de la Mesa del Parlament tengan vigilancia policial hasta que se produzcan sus declaraciones el próximo 9 de noviembre a las 9:30 horas, una reclamación que el juez ha aceptado.