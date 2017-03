Rajoy se quita de encima una pregunta de la BBC porque era en inglés: "Bueno, no, hombre..."

El inglés nunca ha sido un fuerte de Mariano Rajoy y este viernes lo ha vuelto a demostrar. En su rueda de prensa posterior a la cumbre de líderes de la Unión Europea celebrada en Bruselas, el presidente del Gobierno ha evitado responder a un periodista de la BBC que quería formularle una pregunta en inglés.

Visiblemente incómodo con la situación, Rajoy ha interrumpido al informador y tras varios gestos y un "bueno, no, hombre... no vamos a hacer..." ha dado el turno a otro periodista. El periodista no ha podido formular la pregunta durante toda la rueda de prensa.

No es la primera vez que Rajoy protagoniza una anécdota con el inglés. Una de las más recordadas fue la utilización del 'espanglish' durante una reunión con el exprimer ministro británico David Cameron, y el holandés Mark Rutte. "Las noticias viajan rápido", dijo Cameron en inglés. Rajoy, a pesar de la presencia de su intérptrete, se lanzó a decir: "It's very difficult todo esto".