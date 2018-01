Una agrupación cordobesa de Ciudadanos pide a un medio que desvele su "tendencia ideológica"

Un voluntario de la agrupación de Ciudadanos en Cabra (Córdoba) sorprendió a un medio local de la zona con una llamativa petición: que le desvelase, entre otros aspectos, cuál era su "tendencia ideológica". Una situación desvelada en Twitter por el miembro del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía Juan Pablo Bellido, y que Ciudadanos ya ha calificado de "error" por parte de alguien que trabaja voluntariamente para dicho grupo local.

Bellido publicó su tuit este martes tras llegarle a través un periodista colegiado por Córdoba que quería denunciar la situación. "Es un correo remitido por el responsable de Comunicación de una agrupación", en este caso de la localidad cordobesa de Cabra, como ha podido confirmar eldiario.es. Un mensaje enviado desde una cuenta Gmail, servidor de correo con el que "Ciudadanos no trabaja, aunque hay agrupaciones locales que por su tamaño utilizan otros métodos", señalan fuentes del partido.

"Nosotros nunca pedimos ese dato, y no entendemos que se haya enviado", explican desde Ciudadanos, que insisten en que se trata de un "error". Una acción de un voluntario que ejerce labores de comunicación que puede acabar en "medidas disciplinarias" contra esa persona. Pero esta posible sanción aún no está decidida, ya que depende de los responsables de comunicación de la formación que lidera Albert Rivera, ni está claro en qué consistiría.

El periodista que remitió el correo al Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía pidió que no se desvelasen ni sus datos ni los de la persona que le había pedido la línea editorial de su medio. "Solo quería denunciar la situación, no hacer sangre", cuenta Juan Pablo Bellido, que destaca que desde el primer momento en Ciudadanos le aseguraron que esa práctica no fue ordenada "por la dirección de Comunicación o Prensa nacional, regional o provincial".