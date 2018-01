Una jueza advierte a El Mundo Today de consecuencias judiciales por una noticia satírica sobre ovejas y pastores

Vídeo satírico de El Mundo Today

El humor se ha vuelto a convertir en el blanco de las críticas. Esta vez la web de información satírica El Mundo Today se enfrenta a una advertencia de consecuencias judiciales por parte de una jueza del País Vasco que, a título personal, ha salido en defensa de los pastores y en contra de la incitación al "delito de bestialismo", por una noticia publicada en la web: 'El 90% de las ovejas en España se cría con fines sexuales'.

Los responsables de la publicación satírica han hecho público el correo en el que una mujer, identificada como Ana María, solicita "una rectificación" al vídeo publicado al constituir "un insulto grave a la labor de los pastores, al trabajo tan duro de los mismos, además de poner de manifiesto la baja consideración social hacia este noble oficio". Además, la ofendida recuerda que, con la incitación de este tipo de delitos -el "bestialismo"-, la Fiscalía tiene la obligación de actuar de oficio "sin necesidad de denuncia alguna".

Desde El Mundo Today han respondido al correo asegurando que su web es un "diario satírico" en el que "todos los contenidos son ficción y no se corresponden con la realidad". "Por tanto, no vemos sentido a publicar rectificaciones a un contenido de ficción que, además, no constituye en ningún caso la imputación de un delito a nadie, pues se trata sólo de un chiste basado en un tópico de la cultura popular", aseguran los responsables de la publicación en el correo.

"Si vamos a a cárcel, por favor, que sea por esto", han ironizado desde Twitter El Mundo Today compartiendo una captura del mensaje de la jueza por un vídeo en el que se asegura -con una intención humorística y satírica- que "el ganado ovino, que en otros tiempos estaba enfocado al sector alimentario, sirve hoy en día principalmente para satisfacer las necesidades sexuales de los pastores".

Si vamos a la cárcel, por favor, que sea por esto. pic.twitter.com/7ib6VvpOsx — El Mundo Today (@elmundotoday) 9 de enero de 2018

"Tengo 184 ovejas. Todas mayores de edad y todas hermosas", dice un falso pastor, Josechu Marín, en el vídeo de El Mundo Today. "Tengo mi harén y a veces invito a mis amigos y hacemos orgías a campo abierto", apunta el pastor, que ha dejado de utilizar a sus ovejas para producir queso porque "el queso que se venda es casi todo de importación" y ya "no daba dinero". "Al final me dije, pues si no me dan dinero al menos que me las pueda follar".

Como respuesta, la magistrada ha asegurado a la web que "no les corresponde" a ellos decidir como debe ser interpretada la noticia sino que eso deben valorarlo "los Tribunales de Justicia, que así lo examinarán".

En un comunicado, publicado en las redes sociales de la publicación, los responsables de El Mundo Today aseguran que "tras una sencilla búsqueda en Internet" descubrieron que, la ofendida por la información humorística sobre pastores y ovejas, es "una conocida magistrada del País Vasco" que les escribe a título personal.

"¿Qué forma de proceder tiene cualquiera ante una amenaza o promesa de actuación judicial por una persona que forma parte del mismo sistema judicial?", se preguntan los responsables de la publicación en el comunicado en el que destacan "la amenaza velada" que incluye el correo de la magistrada al tener ella "medios" para que la Justicia actúe de "oficio". "Consideramos éticamente cuestionable este correo amenazante, especialmente por ser quien es el remitente, y creemos además que trata de coartar nuestra libertad de expresión, no ya como autores de un popular medio satírico, sino como ciudadanos".