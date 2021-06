Mendia advierte de que el Gobierno Vasco "no asumirá" un traspaso que no conlleve la gestión "completa" del IMV

EH Bildu denuncia que la propuesta del Ministerio constituye "un torpedo" contra la reforma de la RGI diseñada por la vicelehendakari

VITORIA, 11 (EUROPA PRESS)

La vicelehendakari segunda, la socialista Idoia Mendia, ha asegurado que la propuesta del Ejecutivo central sobre la transferencia a Euskadi de las competencias sobre el Ingreso Mínimo Vital "no es satisfactoria", y ha advertido de que el Gobierno Vasco "no asumirá" un traspaso que no conlleve la gestión "completa" del IMV. En todo caso, ha expresado su confianza en que finalmente se logre un acuerdo que permita a Euskadi una gestión "íntegra" de esta prestación.

Mendia ha respondido este viernes, en el pleno de control que celebra el Parlamento Vasco, a una pregunta de EH Bildu sobre la propuesta realizada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en relación al traspaso de la gestión del IMV a Euskadi.

La parlamentaria Nerea Kortajarena ha denunciado que lo que plantea el Ministerio de Inclusión es traspasar "únicamente" la gestión de una 'ventanilla única' para el acceso a esta prestación. De hecho, ha criticado que esa propuesta no permitiría la "integración" del IMV en el sistema de protección social de Euskadi, donde ya existe una Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Kortajarena ha ido aún más allá, al advertir de que lo que se pretende desde el Ministerio de Inclusión es la "subordinación total" de la RGI al IMV, lo que constituye "un torpedo" contra la reforma del Sistema de Garantía de Ingresos que ha diseñado el Gobierno Vasco.

"PREOCUPANTE"

La parlamentaria de EH Bildu ha denunciado que lo que está ocurriendo en torno a este traspaso competencial es especialmente "preocupante", dado que esta transferencia debería ser la "antesala" de otras, como las referidas al resto de políticas activas de empleo y las relacionadas con la Seguridad Social.

Nerea Kortajarena ha subrayado que EH Bildu no permitirá que se convierta a Euskadi "en una sucursal de España", por lo que ha reclamado al Gobierno Vasco que adopte medidas para que la transferencia del IMV se produzca "en su totalidad y sin más dilación".

Idoia Mendia ha recordado que el programa de gobierno del Ejecutivo autonómico recoge el compromiso con una transferencia "íntegra" de esta prestación, algo que --según ha dicho-- el ministro Escrivá conoce "desde hace muchos meses".

Mendia, que además de lehendakari es consejera de Trabajo y Empleo, ha explicado que su departamento ha diseñado un nuevo modelo de garantía de ingresos en el que se contempla la transferencia "completa" del IMV.

"FACILITAR LAS COSAS"

"Mi escenario y el del Gobierno Vasco es el acuerdo; trabajamos con eso", ha manifestado, en referencia a la posibilidad de acercar posiciones con el Ejecutivo central en torno a este tema. La vicelehendakari ha cuestionado el sentido que tendría la transferencia si se el Gobierno Vasco se limitara a la mera gestión del IMV, dado que esto no ayudaría a "facilitar las cosas a los ciudadanos".

Mendia ha destacado que la RGI es un "referente" para las ayudas existentes en otros territorios y para el propio Ingreso Mínimo Vital, por lo que ha subrayado que "lo más lógico" es integrar este último en el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos.

"No nos planteamos otro escenario que no sea la transferencia íntegra del IMV", ha advertido. Mendia ha explicado que tanto su departamento, como el Departamento de Gobernanza y Autogobierno, están trabajando con el Ejecutivo central para materializar la transferencia en un plazo de tiempo "breve".

"PUNTO DE PARTIDA"

Tras constatar que la propuesta del Ministerio "no es satisfactoria", ha afirmado, en una línea similar a la mantenida en los últimos días, que interpreta esa oferta como un "punto de partida" a partir del cual seguir negociando.

En todo caso, ha avisado de que el Ejecutivo vasco "no contempla, en absoluto, que Lanbide --el organismo que gestiona la RGI-- sea una sucursal de otra administración". Por ese motivo, ha advertido de que "si la transferencia ni se materializara de manera íntegra, evidentemente no estaríamos gestionando el IMV".

Mendia se ha mostrado partidaria de mantener el diálogo con el Ministerio de Inclusión, aunque ha asegurado que "no vamos a asumir un traspaso que no conlleve la gestión completa e íntegra del IMV", tanto en lo referido al "reconocimiento" del derecho a esta prestación, como en el pago de la misma. La vicelehendakari segunda ha destacado que esta es una posición "compartida" en el Gobierno Vasco, integrado por el PNV y el PSE-EE.