Adelante Andalucía lleva al Parlamento la reprobación de Susana Díaz y los Gobiernos de Chaves y Griñán por los ERE

El golpe más fuerte al PSOE andaluz en el Parlamento le llegará desde la izquierda. El grupo Adelante Andalucía (la coalición Podemos-IU) ha registrado una proposición no de ley para pedir la reprobación de los gobiernos socialistas implicados en la trama de corrupción de los ERE, y a los 19 ex dirigentes condenados por prevaricación y malversación, incluidos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, presidentes de la Junta de Andalucía durante 23 años.

La reprobación se hará extensible a la ex presidenta socialista, Susana Díaz, secretaria general del PSOE andaluz y actual líder de la oposición en la Cámara. La iniciativa contará, previsiblemente, con el apoyo de las tres formaciones conservadoras que sustentan al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla: PP, Ciudadanos y Vox. La coordinadora general de Podemos Andalucía y presidenta del grupo Adelante, Teresa Rodríguez, ha sido desde el principio muy beligerante contra los ex dirigentes socialistas condenados por el fraude de los ERE.

Ha reprochado a Chaves y Griñán la "red clientelar" que tejieron durante años para "comprar la paz social" otorgando ayudas sociolaborales y a empresas en crisis a través de un procedimiento irregular, como ha sentenciado la Audiencia Provincial de Sevilla. Ahora, Rodríguez toma la iniciativa más dura por la vía parlamentaria para "exigir responsabilidades políticas" a los ex dirigentes del PSOE y también a los actuales. La proposición no de ley no entrará en el Pleno de esta semana y tampoco en el siguiente -dentro de 15 días- porque está previsto el debate final de los Presupuestos Autonómicos de 2020.

La sentencia del caso ERE ha condenado a 19 altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía por prevaricación, y diez de ellos por malversación. Todos se enfrentan a penas de inhabilitación para cargo público -entre 9 y 19 años- y los diez últimos encaran además condenas de prisión -de seis a 8 años-. El fallo calcula que el montante total defraudado asciende a 680 millones de euros.

El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha adelantado que su grupo votará a favor de la reprobación de los ex presidentes y de Susana Díaz, a quien exigen abiertamente su dimisión como diputada. "Tiene sentido que el Parlamento se pronuncie sobre aquellas personas que han manchado el nombre de Andalucía. La sentencia deja claro que fueron parte activa en lo que pasó. No está cerrada aún nuestra posición, pero intuyo que estaremos cerca del planteamiento de Adelante", ha dicho.