Desinformación generalizada entre los sindicatos acerca del plan de la Junta de Andalucía contra las listas de espera

"No tenemos información", "sin noticias del plan de choque", "nos preocupa la falta de información". Son tres frases de los responsables del sector de sanidad en UGT, CSIF y CCOO acerca de la puesta en marcha este lunes del denominado Plan de Choque contra las listas de espera por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, dotado con 25,5 millones de euros y que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) desarrollará hasta el 31 de diciembre de 2019.

Las quejas de los sindicatos coinciden en el desconocimiento del desarrollo concreto del plan o cuántos profesionales de la sanidad pública se incorporan al mismo, entre otras cuestiones, ni las categorías de trabajadores que se verán afectadas.

Desde UGT-A, el secretario de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia, de Andalucía, Antonio Macías, ha comentado a este periódico se están enterando "por la prensa" de la activación del plan, cuya primera fase se centra en la respuesta a la demanda quirúrgica, calificando la medida de "electoralista" y apreciando "mucho oscurantismo". "Los sindicatos no tenemos absolutamente ninguna noticia", sentencia.

"No entendemos mucho toda esta desinformación. No sabemos cómo lo van a hacer. Parece que quieran volver a instaurar los procesos asistenciales que ya existían y que decían que no funcionaba. Muchos quirófanos ya funcionan por las tardes. No sabemos si quieren poner a la gente los sábados ni cuánto van a pagar ni a qué categorías Es un poco lamentable", señala el representante de UGT, que denuncia la "información cero" a los sindicatos por parte de los responsables autonómicos de Salud.

"Esto afecta al que opera, pero también al anestesista, al médico especialista, al enfermero, al celador, a los trabajadores de los servicios donde van las personas operadas, al despertar, a la UCI, aumenta el trabajo en las plantas. No sabemos cómo lo van a hacer si dicen que ya han empezado. Lo que hay es muchísima desinformación", señala Macías.

Por parte del CSIF-A, la presidenta del sector de Sanidad, Eloísa Bernal, señala que "no tenemos ninguna información" y solo conocen las "líneas generales" del plan pero "ningún detalle más". Bernal ha solicitado a los responsables provinciales del sindicato que recaben todos los datos que puedan para ver "si se están reforzando todas las categorías", apunta.

Informados "por la prensa"

También ha comentado a este medio que le han llevado estas "quejas" al consejero, Jesús Aguirre, para trasladarle que "la vía de comunicación con los sindicatos no es a través de la prensa", advirtiendo que se mostrarán "vigilantes" acerca de la implantación de pan anunciado por la Junta el pasado 5 de marzo. "En un asunto de esta relevancia no es lógico que se haya obviado a las organizaciones sindicales", denunciaba en una nota el responsable de Sanidad de CSIF en Huelva, César Cercadillo.

El responsable de Negociación Colectiva en el SAS de la FSS-CCOO Andalucía, José Antonio Aparicio, también comenta que "nos preocupa la falta de información", principalmente cuánto se va a invertir en la contratación de personal y material, y cómo afecta a cada centro. "¿Se va a aumentar la jornada laboral en algunas categorías? ¿Se van a crear nuevos puestos para las personas que asistan al cirujano de ese plan de choque?", se pregunta.

Asimismo, este representante sindical hace hincapié en que "no debe haber camas públicas cerradas en un plan de eliminación de listas de espera", algo que considera "contradictorio" si se lleva a cao un incremento en los conciertos privados.

Según anunciaba la Junta este lunes, el Plan de Choque se ha activado "para combatir los retrasos en los quirófanos" en los nueve hospitales de la comunidad autónoma que "suman el 75 por ciento de la lista de espera quirúrgica, que asciende a 162.945 personas según los últimos registros del SAS".

Los centros hospitalarios en cuestión son los siguientes: Virgen de las Nieves y San Cecilio (Granada), Virgen del Rocío y Virgen Macarena (Sevilla), Torrecárdenas, La Inmaculada y Poniente (Almería), Hospital de Jaén y Juan Ramón Jiménez (Huelva). El resto de los hospitales andaluces se incorporan al programa de reducción de las listas de espera de un modo progresivo.