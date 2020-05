Antonio Saldaña, portavoz del PP de Jerez, en libertad con cargos tras dar positivo en un test de alcoholemia

El jueves 14 de mayo será un día que no se le olvidará a Antonio Saldaña, portavoz del PP de Jerez y portavoz del PP de Cádiz en la Diputación. El político llegó con el coche a su domicilio tras acudir a un almuerzo de trabajo y golpeó a varios vehículos que estaban estacionados en su intento por aparcar. Un vecino se percató del estado de embriaguez de Saldaña cuando lo vio aparcando y avisó a la policía, que acudió al lugar de los hechos.

Según fuentes policiales, se le realizó el test de alcoholemia y dio 0,88 miligramos por litro en aire espirado en la primera de las pruebas de alcoholemia que se le practicó en la tarde del jueves (la máxima permitida es de 0,25 miligramos por litro en aire espirado). En la segunda prueba, que se le hizo una hora más tarde, dio 0,83 miligramos de alcohol por lo que triplicaba la tasa autorizada.

Según el atestado policial, los agentes que acudieron a la zona apuntaron que el edil presentaba “claros signos externos de estar bajo los efectos del alcohol” como “fuerte olor, mirada somnolienta, repetitivo en sus expresiones y deambulación vacilante”.

Saldaña se encuentra en libertad con cargos a la espera de que sea citado por el Juzgado de Instrucción número Dos de Jerez y se enfrenta a un presunto delito contra la Seguridad Vial. El político ha sido parlamentario andaluz de los populares hasta 2018 y secretario general del PP de Cádiz hasta la llegada de Ana Mestre a la presidencia del partido a nivel provincial.

En las últimas horas ha realizado manifestaciones a varios medios de comunicación, haciendo hincapié en un mismo mensaje: "He metido la pata, he cometido un error y pido disculpas, pero no he matado a nadie".

En nota de prensa, el PSOE señala que Saldaña "debe reunir el valor suficiente para afrontar la responsabilidad que conlleva su comportamiento, dimitiendo de todos los cargos representativos que ostenta hasta ahora y dejando paso a otra persona que sepa ejercerlos con el civismo y el compromiso social que se requiere y que él, con su conducta, ha demostrado no tener".

Impulsor de una propuesta polémica

Recientemente había sido noticia Saldaña por poner en marcha una iniciativa bajo el nombre El pan de Jerez de cada día que fue muy criticada por el PSOE de Jerez. Consistía en unos cupones con el logo del Partido Popular que eran canjeables por pan a través de Cáritas.

Anteriormente también había protagonizado otra campaña que dio mucho que hablar, como fue regalar en nombre del partido una lavadora de segunda mano a una familia sin recursos económicos de la barriada rural de El Mojo. El PSOE criticó este hecho diciendo que esto pertenece a la época en la que "el señorito ofrecía caridad a los ciudadanos a cambios de granjearse su fidelidad".