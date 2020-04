Cupones con el logo del PP de Jerez para cambiar por pan a través de Cáritas

El PP de Jerez ha puesto en marcha una iniciativa bajo el nombre "El pan de Jerez de cada día" . La cuestión es que el logo del partido de Casado que aparece en los cupones canjeables puestos a disposición de Cáritas se ha convertido en el protagonista de la iniciativa, siendo objeto de críticas en las redes sociales y por parte del partido en el Gobierno municipal.

Desde el partido explican la idea: "Durante la entrega de alimentos a familias sin recursos es difícil incorporar la ración diaria de pan por las características del producto y, al tiempo, aunque las panaderías y comercios estén abiertas, es obvio que han reducido bastante sus ventas", según explica el partido.

Antonio Saldaña, portavoz del PP de Jerez, afirma que lo que quieren es "colaborar con las entidades que están facilitando alimentos y productos de primera necesidad a las familias con menos recursos de Jerez y ayudar al pequeño comercio". Los populares persiguen que esta herramienta que ahora ponen en marcha perdure en el tiempo.

La propuesta consiste en un vale canjeable por pan que permita a una familia tener el pan del día. La particularidad es que en el vale aparece el logo del partido. Desde el Grupo Municipal del PP se pondrán a disposición de Cáritas Diocesana 500 vales canjeables por 500 raciones de pan para que los incorporen a sus entregas de alimentos.

Estos vales podrán ser canjeables en los pequeños comercios de Jerez que se adhieran a la iniciativa y tienen un valor mínimo de un euro. Esa cantidad será abonada posteriormente por el Grupo Municipal del PP.

Ante las críticas recibidas en las redes sociales por poner el logo del partido, Saldaña ha querido matizar que "el PP no regala, lo entrega a Cáritas. Más de 50 pequeños comercios ya se han adherido a la iniciativa porque lo están pasando mal. Que esté el PP detrás es una garantía de que van a cobrar".

El PSOE recuerda otras "excentricidades" del PP jerezano

El segundo teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, José Antonio Díaz, ha salido al paso de la campaña del Partido Popular. "Ya estamos acostumbrados a las excentricidades del señor Saldaña, que parece buscar votos en algo tan serio como esto y no lo podemos entender".

"No nos sorprende porque ya usó en una ocasión a una familia necesitada de Jerez, a la que regaló una lavadora de segunda mano. Yo creo que este señor añora los tiempos de las cartillas de racionamiento porque si no, no se explica. También hay que recordar que hace poco repartieron unas mascarillas con el logo del partido. Yo creo que hay que tener una mayor altura de miras en este momento y no buscar únicamente los votos", expresó Díaz.