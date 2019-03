Ciudadanos cede ante Vox y obligará a colegiarse a los trabajadores de las unidades de violencia de género de Andalucía

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha cedido a la presión de Vox, su socio de investidura, y acaba de anunciar una profunda reforma para mejorar la formación de sus profesionales que evalúan los casos de violencia machista, y a los que el partido ultraderechista ha puesto en el punto de mira. La primera iniciativa parlamentaria de Vox en Andalucía fue pedir los nombres y apellidos de los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, órganos adscritos a la Consejería de Justicia encargados de evaluar a las mujeres maltratadas. El grupo ultraconservador, negacionista de la desigualdad de género y la violencia machista, no sólo cuestiona la cualificación profesional de este colectivo, sino que los ha acusado de emitir informes "ideológicos" inspirados en un "feminismo supramacista de género".

Por ahora, Vox no ha logrado que el Parlamento andaluz le facilite el listado de estos trabajadores, pero sí que el Gobierno de Juan Manuel Moreno entre de lleno en la agenda de prioridades de su tercer socio de legislatura (de su apoyo dependerán todas las leyes de este mandato). El vicepresidente de la Junta y titular de la cartera de Justicia, Juan Marín, ha llevado este jueves al Parlamento dos propuestas que responden a la iniciativa de Vox, una de cal y otra de arena. La primera es que el Gobierno andaluz pretende que la colegiación sea un requisito obligatorio para los médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales que realizan informes sobre malos tratos en las Unidades de Violencia de Género, así como para los gabinetes psicosociales que elaboran los informes de peritaje que luego se usan en juicios de casos de los tratos a mujeres. Ésta es una reclamación que hace el partido de Francisco Serrano ha trasladado directamente al Parlamento.

La plantilla actual en estos centros es de 51 profesiones y, según Justicia, no todos están colegiados en sus respectivos colegios profesionales, porque hasta ahora no era una cláusula obligatoria en los pliegos de condiciones para externalizar este servicio con la Junta. En total son 19 médicos forenses, 17 psicólogos y 15 trabajadores sociales, y la falta de colegiación supuestamente se concentra en estos dos últimas rmas profesionales. Los médicos son funcionarios de carrera -su informe es el más determinante para corroborar el maltrato a una mujer en litigios judiciales- y el resto de trabajadores son personal laboral. Fuentes de la Consejería de Justicia aseguran que han solicitado un informe de los trabajadores que dependen de la Junta, "que son laborales y que salen y entran con bastante frecuencia".

Hasta tener ese informe, no aclaran cuántos de los empleados que evalúan los casos de violencia machista no están colegiados y a qué rama profesional pertenecen. Las Unidades de Violencia de Género existen en otras comunidades autónomas, donde ser numerario del Colegio profesional de Psicólogos o en el de Trabajadores Sociales no es un requisito obligatorio. El cuestionamiento rotundo que Serrano ha hecho de los empleados que valoran los casos de maltrato, que dependen de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía, ha terminado siendo asumido por el Gobierno andaluz. Además de exigir la colegiación, el vicepresidente plantea "avanzar en la especialización y exclusividad” de los profesionales que prestan servicio en estas unidades, que a partir de ahora recibirán un curso de formación en colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública. Igualmente, se va a revisar la instrucción de 19 de marzo de 2015 de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal por la que se rige el funcionamiento de las Unidades para lo que se ha solicitado un diagnóstico a cada una de ellas que permita abordar posibles modificaciones.

El otro anuncio que ha hecho Marín es que su consejería proyecta ampliar la red de Unidades de Violencia de Género, para que haya dos equipos multidisciplinares en cada provincia (actualmente hay nueve en Andalucía, uno por provincia y dos en Cádiz). El aumento de la plantilla llegará hasta 81 profesionales: siete médicos, siete psicólogos, seis trabajaodores sociales y siete administrativos. La Consejería de Justicia cuenta con un presupuesto extra de 700.000 euros, que extraerá de los 3,9 millones de euros que corresponden a Andalucía del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Después de que la Mesa del Parlamento negara a Vox los nombres y apellidos de los trabajadores que evalúan los casos de maltrato a mujeres -acogiéndose a la Ley de Protección de Datos-, el presidente del grupo, Francisco Serrano, volvió a registrar tres iniciativas para ampiar su solicitud a empresas y ONGs que colaboran con la Junta en materia de protección a mujeres agredidas y sus hijos, víctimas de maltrato y abuso. Parte de la información requerida por Vox se ha conocido este jueves en la comisión parlamentaria de Justicia: los equipos psicosociales de la Junta, que elaboran los informes periciales en materia de familia, son 16, dos por cada una de las ocho provincias. La plantilla la componen 31 profesionales: 15 psicólogos y 16 trabajadores sociales. El peritaje judicial está en manos de una empresa adjudicataria -Tax Valoración, del Grupo Tinsa- sobre la que Vox ha reclamado el perfil profesional de sus empleados y su número de colegiación en sus respectivos colegios profesionales. Serrano cuestiona que estos equipos estén externalizados y Marín le ha respondido que, con medios propios, en 2018 se habrían quedado más de 600 expedientes sin valorar.