La Junta de Andalucía ordena el cierre de todos sus centros de personas mayores para frenar la expansión del coronavirus

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha dado a conocer en la tarde de este miércoles nuevas medidas ante el avance del coronavirus en España y que contabiliza 102 casos positivos en la comunidad autónoma andaluza. Entre ellas, el cierre de los 168 centros de participación activa para personas mayores de 60 años de titularidad autonómica. Asimismo, la Junta ha recomendado a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) idéntica medida para los 485 centros de titularidad municipal y los 90 privados.

Marín ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” a la población andaluza ante el nivel 1 de contención leve en la expansión del virus pero apuntando que se han adoptado diversas medidas dirigidas en su mayor parte a la “población de riesgo” como son las personas mayores. Asimismo, Marín ha anunciado que, en el ámbito sanitario, la Junta dispondrá de “todo el personal necesario para hacer frente al coronavirus”, cifrando en que entre 3.000 y 4.000 profesionales sanitarios podrán ser contratados. “Sin escatimar el más mínimo esfuerzo para garantizar la asistencia sanitaria, no solo a los afectados sino a los que acudan a los servicios de salud”, ha dicho el vicepresidente andaluz, que ha pedido “un uso responsable de nuestra sanidad pública”.

Entre las medidas citadas por el vicepresidente andaluz se encuentran la implementación de una fase más “para la zona de la Costa del Sol y el Guadalhorce, donde se acumulan 77 casos” de los 102 en Andalucía, con la suspensión de congresos, jornadas y seminarios, visitas de voluntariado en estancias diurnas, etc., así como el “refuerzo” de los servicios del 112 tanto en Málaga como en Sevilla.

También se ha optado por “reprogramar la convocatoria de oposiciones en los próximos dos meses”, no las que supongan un número de personas reducidas sino mayores como la Inspección de Educación. “No cancelación sino retraso en el tiempo”, ha aclarado Marín. También se ha anunciado la desinfección de las tres líneas de Metro en Andalucía, de la que encargará la Consejería de Fomento, si bien cada departamento del Ejecutivo andaluz adoptará “un plan de contingencia”. Marín ha dicho que por el momento no se ha decidido cerrar los colegios ni las universidades.

“No hemos hablado de la Semana Santa”

El vicepresidente, que ha comentado a la pregunta de una periodista que “no hemos hablado de Semana Santa sino del coronavirus”, ha comentado en rueda de prensa que “se está actuando con el rigor que exige el momento y con la antelación para tomar decisiones antes de pasar a otro nivel”, trasladando un mensaje de “tranquilidad y confianza no exento de preocupación”. “Es una prueba para saber a qué altura está este país”, ha indicado, insistiendo en tener “prudencia, serenidad y prevención”. “No vamos a dejarnos llevar por otra situación que no sean los informes de los servicios sanitarios”, ha enfatizado.

Marín ha recordado que Andalucía no presenta los mismos parámetros de otras comunidades autónomas ante la expansión de coronavirus pero ha reconocido que, precisamente por ello, “es un momento especialmente delicado”, presumiendo de haber tomada algunas medidas, que no ha podido detallar el consejero de Salud, Jesús Aguirre, también compareciente, para contener la expansión. “Lo razonable es que con los datos actuales tuviéramos un 2% de personas fallecidas”, ha comentado Marín, detallando que Andalucía contiene el 4,5% del total de los 2.100 casos positivos de España, con una tasa de incidencia de 1,06 por cada 100.000 habitantes, “muy lejos de otras comunidades”, apostándose por “la prevención y la contención”. "Preferimos pecar con exceso y no tener que lamentar la pérdida de vidas humanas”, ha dicho Marín.

Bendodo en Málaga con Ana Pastor

Andalucía, que cuenta ya con 102 personas infectadas, ha reunido en la mañana de este miércoles al Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales, que ha analizado la evolución de la infección por coronavirus Covid-19 en la comunidad autónoma. Además, los principales dirigentes andaluces se han reunido por la tarde con distintas organizaciones para informar de los avances de las medidas que se vayan a ir adoptándose por parte del citado Comité.

A ese respecto, el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, se ha ausentado del encuentro con los agentes socioeconómicos andaluces (el segundo de la tarde en San Telmo tras la reunión con representantes de la FAMP) después de trascender que la expresidenta del Congreso Ana Pastor haya dado positivo en coronavirus. Pastor y Bendodo compartieron acto el pasado sábado en Málaga con motivo del Día de la Mujer, por lo que el portavoz, que estaba previsto que compareciera en rueda de prensa, ha optado por ausentarse pese a no presentar fiebre pero como medida preventiva. Minutos antes de la comparecencia de Marín y Aguirre incluso ha comentado brevemente a los periodistas que se ha hecho una encuesta epidemiológica y que ha dado negativo, que el médico le ha comentado que haga vida normal pero que ha optado por marcharse a su casa.