Los bomberos andaluces redoblan la presión a Moreno por sus déficit laborales en plena ola de incendios en España

Los bomberos forestales de Andalucía están al límite de su paciencia. Los dos últimos incendios en Málaga, el estabilizado en Mijas y el que arrasó 5.000 hectáreas en Sierra Bermeja hace un mes, no hacen más que agrandar el malestar de los profesionales al sentirse “ninguneados” por no tener respuesta a sus reclamaciones laborales ni contar con todos los medios materiales necesarios. No es algo nuevo, pues llevan mucho tiempo expresando esas quejas, pero lo que sí ha cambiado es que CGT, el sindicato mayoritario del Plan INFOCA, ha mandado una carta al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. A pesar de la polémica, desde la Consejería de Agricultura mantienen su postura negociadora.

A través de una misiva enviada al mandatario, a la que ha tenido acceso este medio, y firmada por Javier Sánchez Téllez, portavoz de CGT y director del Comité Intercentros de la Agencia de Medio Ambiente (AMAYA), a la que está suscrita el INFOCA, solicitan que se atienda dos demandas que consideran “razonables”. Ambas son problemas históricos de los bomberos forestales. Por un lado, la retribución de la antigüedad del personal, y por otro, la estabilización de la plantilla que lucha no solo contra los incendios, sino que los previene. Según explica Sánchez a elDiario.es Andalucía, la carta surge “a raíz de todo lo que viene sucediendo y para seguir luchando por los derechos que no se reconocen”.

“Todo lo que viene sucediendo”, se refiere a problemas enquistados en el tiempo, pero que cobran especial relevancia cuando el fuego se cobra víctimas como los montes de Málaga. El incendio de la Sierra de Mijas y la evidencia que denuncian los profesionales y expertos de que “falta mantenimiento” en las montañas por lo que las llamas encuentran su particular gasolina en los matorrales o los elementos que han de limpiarse en verano, profundizan en el hecho de que los bomberos cada vez se enfrentan a catástrofes de mayor magnitud.

A pesar de contar con 3.500 efectivos en temporada de incendios, no hay plantilla suficiente para cubrir todo el territorio de Andalucía durante los 12 meses que tiene el año, por lo que el mantenimiento del medio natural es muy complicado, advierten los profesionales del INFOCA. De ahí que soliciten en esta carta al presidente de la Junta de Andalucía que se comprometa a dotar de personal fijo al INFOCA. “Entendemos que los incendios que han afectado a Andalucía y a España durante los últimos tiempos ponen de relieve la necesidad de replantear los trabajos de prevención y extinción de los incendios forestales, en particular en Andalucía, un territorio especialmente vulnerable frente a los efectos del cambio climático”.

Prevención “fundamental”

“En este contexto, las labores de prevención se antojan fundamentales para luego no tener que afrontar incendios como, por ejemplo, el que arrasó el verano pasado Sierra Bermeja”, explican en la misiva. Además, recuerdan desde la dirección del Comité Intercentros de Amaya, liderada por el sindicato CGT, que en aquella catástrofe falleció un bombero que había sido contratado precisamente solo para el periodo de alto riesgo de incendios que se extiende entre junio y finales de octubre. “INFOCA además aborda cada vez más situaciones de emergencias que se extienden durante todo el año: inundaciones, búsqueda y rescate de persona desaparecidas, nevadas; muchas de las cuales exigen un dispositivo completo, con una formación adecuada y bien preparado”.

De hecho, el resto de sindicatos de la mesa sectorial, insisten también en las mismas protestas desde hace años y lamentan mayoritariamente que desde la Junta de Andalucía no se estén solventando. Advierten de falta de negociación y de cierta “paralización” por parte de la Consejería de Agricultura para poner encima de la mesa soluciones. Al respecto, fuentes sectoriales aseguran que no ha habido “avances ni reuniones” desde que hace un mes bomberos forestales acamparon frente al Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía, en Sevilla.

Estabilización

Además de la falta de personal, desde el Comité Intercentros también advierten que la estabilización de la plantilla de la Agencia Amaya pone en peligro a medio millar de trabajadores de entre 45 y 50 años. “Creemos que existen mecanismos legales y jurídicos que pueden, de una vez, conseguir la estabilidad laboral de estas personas. Por desgracia y hasta la fecha, la voluntad de negociación de la dirección de AMAYA en lo referente a este proceso de estabilización ha sido nula”.

“Nos cuesta creer que usted piense que perder la experiencia y el bagaje profesional de estas compañeras y compañeros sea bueno para Andalucía y para los andaluces, por lo que le emplazamos a abordar este tema con amplitud de miras y con voluntad real de escuchar y negociar las posibilidades que ofrece el marco legal y jurisprudencial en la materia”. Sobre esto, Agricultura dice que la voluntad no pasa por poner en peligro el trabajo de nadie, sino utilizar al máximo las opciones que tienen “para estabilizar empleos”.

Por otra parte, también se recuerda en la carta que desde 2007 no se cobra el complemento de antigüedad, lo que afecta directamente a los bolsillos de unos profesionales que se juegan la vida en cada incendio. “Somos el único gran colectivo de trabajadoras y trabajadores públicos andaluces que no disponen de este mecanismo de actualización de salarios, lo que se ha traducido en una pérdida continua de poder adquisitivo que se ha prolongado durante más de 15 años”. Un problema que se agrava por la actual inflación.

Cuestiones por las que piden a Moreno Bonilla que actúe y no deje pasar la oportunidad de solucionar el panorama de un colectivo que es vital para la preservación de la naturaleza en Andalucía. Desde CGT, advierten que si no se atienden las demandas seguirán luchando en la calle lo que consideran que les corresponde y que es “de justicia”. Al respecto, desde la Consejería de Agricultura señalan que existen voluntad de negociación y que no se le da la espalda a los sindicatos, pero que solo llevan tres años en el Gobierno regional y aún no han tenido tiempo de limar todos los problemas.