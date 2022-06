Los bomberos forestales acampados en Sevilla llevarán su protesta a los mítines electorales si la Junta sigue ignorándolos

Siete días llevan ya acampados ante la sede de la Junta de Andalucía, en el Palacio de San Telmo en Sevilla, los bomberos forestales del Plan Infoca y los profesionales de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas (Amaya) de la que depende este servicio. Una semana compartiendo día y noche charlas y reuniones para presionar al Ejecutivo regional y que haga caso a las reivindicaciones que tienen desde hace años. El principal problema es que faltan efectivos para el plan contra los incendios forestales en Andalucía porque no se dota de personal al Infoca durante todo el año, sino solo cuando empieza el periodo de alto riesgo de fuegos. Desde la Consejería de Agricultura dicen estar abiertos al diálogo y restan importancia a esta movilización porque está secundada solo por uno de los cinco sindicatos de la mesa sectorial por CGT, que es el mayoritario en la Amaya.

No obstante, aunque la acampada, en la que está participando un centenar de profesionales a los que no les está importando el calor cercano a los 40 grados que está haciendo estos días en Sevilla, está promovida por CGT, este medio está en disposición de afirmar, por fuentes de la mesa sectorial, que el respaldo por parte del resto de organizaciones sindicales es mayoritario, aunque estas apuesten por otras vías para tratar de lograr los mismos objetivos. Porque la realidad es que hay un malestar generalizado entre los trabajadores del Infoca y la Amaya porque Agricultura no parece estar dispuesta a satisfacer sus demandas en materia laboral. Especialmente en lo referente a la plantilla con la que se cuenta para hacer frente a los incendios forestales. Desde el 1 de junio, Andalucía se encuentra en riesgo alto de fuego hasta el próximo mes de octubre y la Administración solo contrata para este periodo y no para el resto del año.

Reconocimiento de derechos

“Ni el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ni la consejera Carmen Crespo ni la empresa se han puesto en contacto con nosotros”, denuncia Javier Sánchez de CGT. “Solicitamos que lo hagan para arreglar esta situación y que se nos reconozcan los derechos de la antigüedad y estabilidad para los trabajadores de Amaya e Infoca”. Si esto no sucede pronto, además de seguir acampados, anuncian que para visibilizar su descontento y que se tome nota de la precariedad que denuncian, llevarán su protesta a los mítines no solo del PP y Ciudadanos –que ostentan actualmente el bipartito–, sino del resto de partidos que concurren a las elecciones andaluzas del 19J.

Porque los 5.500 trabajadores de la Amaya (3.000 de ellos pertenecen al Infoca) le reclaman a la Junta de Andalucía que no se sigan haciendo contrataciones temporales, ahora a través del régimen de discontinuos por la reforma laboral que limita la temporalidad de los contratos, y que se estabilice al personal de una vez por todas. No es una reivindicación nueva, sino que es histórica. Desde que en 2011 el gobierno andaluz del PSOE decidió estabilizar a los empleados públicos, pero dejó fuera de este plan al 15% de la Amaya, la precariedad en las condiciones del servicio no ha hecho más que empeorar. Como no todo el personal está fijo durante todo el año, en los periodos en los que los incendios son menos probables, la plantilla del Infoca se ve limitada. Como recuerda Javier Sánchez del sindicato CGT: “Los incendios no solo hay que apagarlos, sino prevenirlos y eso debe hacerse durante todo el tiempo. No se puede tener una plantilla de temporales que solo pueden trabajar durante seis meses y que en muchos casos llevan encadenando este tipo de contratos durante varias temporadas”.

Esperando una solución

Como el convenio colectivo que rige a estos trabajadores caducó el 1 de enero de 2021, el Infoca y la Amaya se encuentran en una situación de alegalidad puesto que se rigen por un documento que ya no está en vigor, pero que tampoco ha sido renovado. Al respecto, Agricultura recuerda que están trabajando desde hace meses en la redacción de este nuevo convenio y que ya se han llevado a cabo reuniones al respecto, pero desde la mesa sectorial afirman que no hay negociación y que todo avanza a base de imposiciones por parte de la Junta. Un extremo que tratan de desmentir fuentes oficiales a este medio: “Todas las reivindicaciones forman parte de la mesa de negociación abierta para el convenio colectivo y por lo tanto está abierto y muy vivo el diálogo con todas las organizaciones que representan a los trabajadores del Infoca. No hay líneas rojas en la negociación y todo lo que demandan forma parte de las negociaciones del convenio”.

Además, desde Agricultura restan importancia a la acampada, aunque la respetan. “Esta inciativa solo la secunda un sindicato de los cinco con representación”, dicen. Pese a ello, lo cierto es que el pasado 27 de mayo los tres sindicatos mayoritarios (CGT, UGT y CCOO) plantaron a la dirección de la Amaya por organizar una reunión para tratar estos asuntos sin más interés que aparentar diálogo, según denunciaron estas organizaciones sindicales. Un desencuentro que se produjo solo unos días antes de la huelga que convocó CGT y que la Junta frenó estableciendo unos servicios mínimos del 80% de la plantilla que el propio sindicato impugnó ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por coartar su derecho de movilización.

Antigüedad y jubilación

En todo caso, además de la necesidad de estabilizar la plantilla y de los encontronazos que ha habido en los últimos días entre las partes de la negociación, hay otras dos cuestiones calientes en este asunto: la antigüedad de los trabajadores y la jubilación de los profesionales que ya están en segunda actividad. La mesa sectorial denuncia que Agricultura no reconoce los años trabajados de la plantilla del Infoca ni de la Amaya, por lo que no cobran un complemento por ello. A su vez, aseguran que desde hace tiempo no se cursan las jubilaciones que ya han sido solicitadas por el personal que cumple con los requisitos y que al tener una edad elevada se encuentra en régimen de segunda actividad. Es decir, solo hacen labores de oficina.

Como según los sindicatos no se ha avanzado en ninguno de esos aspectos, CGT mantiene la acampada que protagoniza desde hace una semana frente a la sede de la Junta de Andalucía en Sevilla. A pesar del tiempo transcurrido, los trabajadores aseguran que no se van a mover del lugar hasta que alguien del Ejecutivo regional les reciba. Albergaban esperanzas de que este martes ocurriese tras el Consejo de Gobierno, pero finalmente no ha sido así. Quienes sí han acudido a verlos han sido miembros de partidos como el PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía que se han interesado por su situación en un momento que coincide con la campaña electoral para las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio.

Por su parte, CCOO y UGT, los otros dos sindicatos mayoritarios del Infoca y la Amaya, preparan otra movilización para visibilizar su enfado y SIBFI y UITA apuestan por seguir acudiendo a las reuniones con Agricultura de las que se han desmarcado las otras organizaciones. Aunque todos coinciden en sus reclamaciones, no hay postura conjunta para oponerse a la Consejería de Agricultura. Fuentes del Infoca explican que es año de elecciones sindicales y que cada una de las organizaciones busca desmarcarse de cara a esos comicios.