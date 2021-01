La tercera ola de Covid cierra todas las capitales andaluzas, salvo Sevilla y Jaén, un mes después de reabrir

Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz y Huelva volverán a estar cerradas perimetralmente esta misma semana después de un aumento exponencial de los casos de Covid-19. Apenas un mes después de que estas cinco capitales andaluzas reabriesen por el descenso de contagios justo antes de Navidad, todas ellas han superado la incidencia acumulada a 14 días que sitúa la Junta de Andalucía como umbral para confinar. Todas están por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes y se unen a Almería, que ya cerró este domingo.

De este modo, solo Jaén y Sevilla se quedan fuera de estas restricciones que afectarán a la libertad de movimientos de los ciudadanos. Nadie podrá entrar ni salir de las seis ciudades andaluzas mencionadas, salvo por causa justificada. Además, atendiendo a las cifras, Almería se queda al borde de superar el otro nivel que considera clave el Gobierno andaluz. La capital almeriense ya supera los 800 casos por cada 100.000 habitantes y la Junta considera que a partir 1.000 deben cerrar todos los servicios no esenciales como durante el confinamiento domiciliario de la pasada primavera.

Una pretensión, la de que los andaluces se puedan quedar en casa, que persigue el Gobierno de Juanma Moreno, tal y como ha anunciado en los últimos días. La Junta de Andalucía asume que con una incidencia acumulada tan elevada, el Ministerio de Sanidad debería permitir, a través del decreto que regula el estado de alarma, que algunos municipios obliguen al confinamiento domiciliario de sus vecinos. No es la única petición de la administración andaluza, sino que también se pretende que el toque de queda nocturno pueda adelantarse a las ocho de la tarde, en lugar de las diez de la noche actuales.

En esa misma línea se ha manifestado el consejero de Salud, Jesús Aguirre, al asegurar que lo que se pretende hacer con estas medidas es “cirugía de precisión y no de amputación”. Por eso, dice llevar "varios consejos interterritoriales pidiendo al ministro que me dé las armas”. Porque insiste en la necesidad de poner en marcha más restricciones en aquellos lugares en los que sea necesario: "Le he mandado cartas al Ministerio de Sanidad pidiéndole que nos diera armas, entre las que está el toque de queda. Gran parte de las medidas que ya hemos aprobado están enfocadas a limitar la actividad, como máximo, a las seis de la tarde”.

En lo que respecta a sus competencias, el Gobierno andaluz ha decidido actualizar la lista de municipios afectados dos veces a la semana -cada lunes y jueves-, incorporando las nuevas localidades 24 horas después de que aparezcan en el BOJA. Así pues, la Consejería de Salud ha informado de que este miércoles a las 00.00 horas cerrarán perimetralmente otras cinco capitales: Huelva, Málaga, Cádiz, Granada y Córdoba, entre otros tantos municipios. Cada lunes y cada jueves se reunirán los comités provinciales para evaluar la situación de los municipios y decidirán qué municipios se cierran perimetralmente ( más de 500 casos o grado 1) y en qué municipios se ordena el cierre de toda actividad no esecial ( más de 1.000 casos o grado 2).

Las medidas entrarán en vigor a las 00.00 horas de cada miércoles y a las 00.00 horas cada sábado. Si un municipio baja de 1.000 o de 500 casos, se podrán relajar las medidas, siempre que hayan transcurrido 14 días desde que se aplicaron. Si un municipio pasa de más 500 a más de 1.000 casos, podrá pasar de grado 1 a grado 2, aunque no hayan transcurrido 14 días. En estos casos, el plazo de 14 días empezará a contar de nuevo desde el día en que entró en vigor el grado 2.

Hasta el pasado viernes, anterior dato disponible, Almería era la única capital de provincia que superaba la tasa de 500 casos y registra este lunes la mayor incidencia entre todas las capitales andaluzas, con 805,4, según los últimos datos actualizados por la Consejería de Salud consultados por Europa Press. No obstante, el Gobierno andaluz ya tiene cerrados perimetralmente 219 municipios con esa incidencia superior a 500 casos, 91 de ellos tienen registrados 1.000 infectados por cada 100.000 habitantes, y en ellos toda la actividad comercial ha sido clausurada.

También superan este lunes la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días Cádiz, con 639,5; Granada, con 632,4; Málaga, con 631,2; Huelva, con 595,1; y Córdoba, con 529. Las únicas que siguen por debajo de la tasa fijada para el cierre perimetral municipal son Jaén, con 498,2, y Sevilla, con 397.

Andalucía en su conjunto ha aumentado su tasa de incidencia de casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días hasta 625,9, cifra que es 162 puntos superior a la de 463,9 del viernes pasado y 327,6 más que hace siete días (298,3).

A día de hoy, hay 2.473 ciudadanos ingresados en hospitales andaluces, 372 de ellos en la UCI: "Un dato que nos preocupa pero que está lejos de los 3.470 del 7 de noviembre y 528 en UCI pero en cualquier caso Andalucía se prepara ya de una situación compleja desde el punto de vista de ocupación hospitalaria". El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha admitido por primera vez que Andalucía "se prepara ya para una situación compleja desde el punto de vista de ocupación hospitalaria"