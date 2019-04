La confesión del presunto asesino de Laura Luelmo no se grabó porque un cable de audio no estaba conectado

La primera declaración ante la juez del Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino, Huelva, de Bernardo Montoya, investigado por matar el pasado mes de diciembre a la joven profesora Laura Luelmo en la localidad de El Campillo, en la que confesó la autoría del crimen, no se grabó correctamente al no estar conectado un cable de audio del equipo informático. La Fiscalía de Huelva "no ve que esta circunstancia afecte" al existir una transcripción elaborada por una letrada de la Administración de Justicia.

Según han indicado fuentes de la Fiscalía a Europa Press, la transcripción de la declaración tiene "la misma validez" que una grabación de audio si bien han apuntado que ésta "no tiene la literalidad y la apreciación" que el audio en sí.

En ese sentido, el Ministerio Público ha señalado que anteriormente no existía esta tecnología y las transcripciones eran la prueba válida de las declaraciones en las instrucciones y los juicios.

Por otra parte, el representante legal de Bernardo Montoya, Miguel Rivera, ha indicado a Europa Press que ante la situación de que no se haya registrado esa confesión y habiendo una segunda declaración exculpatoria del propio Montoya no descarta pedir para éste su puesta en libertad.

En esa línea, el abogado defensor ha señalado que esta circunstancias unidas a que algunas garantías procesales "brillan por su ausencia" por lo que no descarta pedir "una u otra medida". Así, ha señalado que el próximo lunes anunciará el próximo paso a dar en su estrategia de defensa.

Cabe recordar que Bernardo Montoya sigue interno en la cárcel de Morón de la Frontera, en Sevilla, tras su ingreso la madrugada del día 22 de diciembre en el módulo de enfermería del centro penitenciario de Huelva con un interno de apoyo para reforzar su vigilancia. No obstante, dada la entidad del delito investigado en el caso se ha considerado oportuno su traslado de la provincia de Huelva.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino decretó ese sábado 22 a las tres de la madrugada el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Bernardo Montoya. La jueza lo investiga, por el momento, por los presuntos delitos de asesinato, detención ilegal y agresión sexual.