Córdoba: de cómo hacer campaña en las generales por quien será tu rival en las municipales

En Ganemos en Común no están incluidas las formaciones de Izquierda Unida ni Podemos. Es más, las tres opciones concurrirán por separado en Córdoba a las elecciones municipales de mayo después de meses de tiras y aflojas donde las negociaciones dejaron en la evidencia final que cada formación va por su lado. Sin embargo, de cara a las inminentes elecciones generales del 28 de abril, Ganemos en Común ha anunciado que hará campaña por Unidas Podemos, la confluencia de IU y Podemos.

La coalición local que es Ganemos en Común -con Ganemos, Equo y movimientos sociales- y en la que no se integraron ni IU ni Podemos ha decidido que pondrá "todos sus recursos y el activismo de sus integrantes" al servicio de la campaña electoral de Unidas Podemos en Córdoba.

La decisión la argumentan en que "la unidad siempre es el camino" y en que ponen "por delante el bien común, frente a los intereses partidistas", algo que creen que "sirve para Córdoba, para Andalucía y para España", de cara a estas próximas elecciones generales.

Sin mucha presencia en precampaña

Lo que no deja de ser un gesto por parte de Ganemos en Común, riza aún más el rizo de las relaciones entre las formaciones de la izquierda en Córdoba, que no han llegado a ponerse de acuerdo para confluir conjuntamente a las municipales del 26 de mayo. Y, asimismo, es llamativo cuando la precampaña que termina ha pasado sin apenas presencia de Unidas Podemos, mientras que el resto de partidos como PSOE, PP, Ciudadanos e incluso Vox, han llenado estas jornadas de actos, ruedas de prensa, mítines y convocatorias a los medios.

Sin embargo, el movimiento de precampaña de Unidas Podemos ha sido mínimo. Apenas alguna nota de prensa y la presentación esta misma semana de la candidatura –encabezada por Martina Velarde (Podemos)- ha sido la presencia pública de la lista de unión entre IU y el partido morado.

La distancia que ha hecho que IU y Podemos no se unan para las elecciones municipales un mes después de las generales es la misma un mes antes, pese a ir juntos en Unidas Podemos. El reparto de lugares en la lista para sus candidatos no se ha gestado a nivel local sino que emana del acuerdo estatal y andaluz entre ambas formaciones. La cabeza de cartel es de Podemos, pero Podemos Córdoba acaba de sufrir que gran parte de sus dirigentes a nivel local se integraran a título particular en Ganemos en Común, debilitando a la formación ante la campaña de las generales.

Y, por su parte, IU que ocupa el número dos en la lista, no parece que vaya a implicarse a fondo en una campaña en la que el CIS le da un diputado a Unidas Podemos, que no sería de su formación. De hecho, la número dos, Carmen María Ruiz (IU), fue presentada como tal en un acto exclusivo de IU el pasado fin de semana, donde se presentaban las candidaturas municipales de la capital y la provincia, y la formación aprovechó para darle su lugar en la precampaña de las generales.

Así las cosas, surge ahora la implicación de Ganemos en Común –sin presencia de IU ni Podemos- para apoyar la campaña electoral de estas dos fuerzas de cara a las generales del 28 de abril. Lo hacen, dicen para "apoyar la campaña de Unidas Podemos, para situar los problemas de la provincia de Córdoba y sus soluciones en el Congreso y defender un modelo de país que no deje a nadie atrás y que avance frente a quienes nos quieren situar en el pasado de la España en blanco y negro".

Es de esperar que en estos 15 días que se presumen decisivos, Unidas Podemos quiera recuperar parte de la actividad perdida en la precampaña y ponga toda la carne en el asador para conseguir sus objetivos.