Empresarios de playa en Andalucía valoran como "espectacular" el primer fin de semana sin estado de alarma

El presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa, Norberto del Castillo, ha valorado este lunes como "espectacular" el ambiente de este fin de semana, el primero sin estado de alarma ante la situación provocada por el coronavirus. "Había un enorme interés en salir y volver a disfrutar de las playas", ha apuntado.

En declaraciones a Europa Press, Del Castillo ha reconocido que "da alegría" ver la vuelta de la gente a las playas. "No se ha perdido la afición. La gente tiene ganas de visitar las playas y salir", ha afirmado para añadir que "no hay sitio más ventilado que una playa" lo que limita el contagio por coronavirus.

"Ahora lo que nos interesa es que se estabilice y no solo sea el fin de semana. Pero eso no llegará antes que acaben los niños el colegio y empiecen las vacaciones de verano", ha subrayado, toda vez que ha advertido que "al suceder solo en el fin de semana no compensa del todo".

Según ha explicado, durante la primera y el otoño es el turista internacional el que equilibra la temporada baja, siendo el verano más para el turismo nacional.