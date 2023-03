“Mongolo” o “subnormal” están en lo más bajo de los calificativos que se puedan hacer a una persona. Se utilizan como insulto, para decir que alguien tiene poca capacidad intelectual, es lento o tonto directamente. Otras veces, se usan para describir la conducta de alguien que simplemente no nos gusta, que detestamos. Y es mucho más habitual de lo que pensamos.

Seguramente, si yo no tuviera una hija con síndrome de Down también lo utilizaría. Es más, recuerdo haberlo hecho alguna vez. Sin pensar. Pero, una vez que te paras a pensarlo es horrible. Porque decides insultar a alguien usando un calificativo que durante décadas designó a personas con síndrome de Down. Que es verdad que son más lentos, o incluso, que podrían encajar en el calificativo de tonto. Que no razonan igual que el resto, o incluso, que no entienden muchos de los razonamientos que otros podemos hacer.

Y lo hacen a lo loco. Sin importarle si eso molesta a otros. Porque una vez que te lo han dicho, amablemente como suelo hacer yo, lo normal es dejar de hacerlo.

Seguramente, si yo no tuviera una hija con síndrome de Down también lo utilizaría. Es más, recuerdo haberlo hecho alguna vez. Sin pensar. Pero, una vez que te paras a pensarlo es horrible

Pero no. Mucha gente lo sigue haciendo, sin pensar. Y eso es lo curioso. Que parece que no piensan a pesar de tener su capacidad intelectual intacta, de ser muy rápidos, de no ser ni un “mongolo” ni un “subnormal”.

Y hoy, en el Día Mundial del Síndrome de Down, solo queda reivindicar que se deje de usar como insulto un calificativo que durante años designó a nuestros niños. No porque sea políticamente incorrecto sino porque causa dolor. Y lo que menos necesitamos las familias, creedme, es que nos causen más dolor del que ya supone pelearnos por una escuela inclusiva, tener que sacar tiempo de donde no tienes para poder alternar con otros padres y que tu hija no quede relegada por sus compañeros, luchar para que sus iguales, otros niños y niñas, la traten bien y no se aprovechen de su superioridad intelectual. Dolor que ya tenemos a raudales, sin necesidad de que nadie use su condición como insulto. Porque es gratuito y porque, una vez que te lo han advertido, dice muy poco del que lo sigue haciendo.

Hoy es 21 de marzo, otro más. Feliz Día Mundial del Síndrome de Down.