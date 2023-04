Escolar: “A través de nuestras simpatías nos llegan mentiras desde el lado más inesperado”

Los periodistas Rosa María Calaf e Ignacio Escolar han participado en una charla impulsada por la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada en el marco del primer Workshop FicTrans. Lo han hecho conversando sobre los retos del periodismo en una sociedad en constante cambio, fruto sobre todo de la tecnología asociada a la información de masas. Temas como la digitalización y el tsunami informativo al que se enfrenta la sociedad han sido el eje fundamental del encuentro.

Partiendo del hecho de que en la actualidad las nuevas plataformas como TikTok o Twitch configuran un escenario completamente novedoso para el oficio, Calaf y Escolar han teorizado sobre el camino que se ha de recorrer, sin olvidar qué se ha hecho hasta la fecha. Para la corresponsal durante 37 años de TVE, Rosa María Calaf, conviene ser “realistas” cuando se analiza en qué punto se encuentra la sociedad en su conjunto con esta nueva revolución tecnológica.

“Parece que caminamos hacia la destrucción, pero conviene que se haga notar como una alerta”. La periodista considera que no es justo mirar lo que acontece hoy con una mirada nostálgica. “Hay que caminar hasta cierto punto sabiendo que antes no todo se hizo bien”. Al tiempo que no se debe caer “en la trampa” de creer que todo lo nuevo “es mejor” porque “no es así”. En ese sentido, el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, entiende que estamos ante un nuevo paradigma, similar al que significó la imprenta en el siglo XV. Con la diferencia de que ahora todo se desarrolla mucho más rápido.

“Solemos sobreestimar los cambios que se pueden dar, pero a largo plazo ni el más optimista puede adivinar los cambios que se van a producir”. Escolar recuerda que a finales de los 90 “nadie imaginaba lo que iba a suponer internet a día de hoy”. Por ello, y en la línea de Calaf, “la nostalgia es un enemigo porque con la memoria se recuerda sólo lo bueno por un ejercicio de supervivencia; es inevitable en este oficio creer en lo bien que se estaba”.

Un futuro por explorar

Con esta perspectiva, los retos a los que se enfrenta el periodismo dentro del nuevo paradigma informativo que suponen las redes sociales y la inteligencia artificial son mayúsculos. “Hemos pasado a un mundo en el que es posible que un grupo de periodistas pueda fundar medios, lo que es muy bueno e importante”, considera Ignacio Escolar. Como ocurre con elDiario.es, “se ha encontrado un modelo de negocio en el que los profesionales pueden vivir de los lectores” y no de los intereses de las grandes corporaciones de empresas.

Por eso, la batalla que se realiza desde este tipo de redacciones contra la desinformación es esencial para que la sociedad “vaya aprendiendo” a luchar contra ella. En ese sentido, según Escolar, en los últimos años se ha visto cómo el modelo enfocado en el clickbait ya no funciona porque el consumidor de medios quiere información veraz. “Si compites en el mercado de las frivolidades prepárate para ser Netflix. Si quieres de verdad volver a ser un medio de comunicación que entiende ese soporte como algo vital para la democracia, garantizando un derecho constitucional como la información, la única manera es pensar en el lector e intentar vivir de él. Y así hacer medios que vuelvan a la esencia de lo que fueron como servicio público, aunque se presten desde empresas privadas”.

En todo caso, conviene mantener la alerta, según Ignacio Escolar: “A través de nuestras simpatías nos llegan mentiras desde el lado más inesperado”. Llegarán desde el WhatsApp o Twitter y el lector permanecerá “inerme” porque se usarán sus “sesgos ideológicos” para hacerle llegar “determinadas falacias”. Para Rosa María Calaf, lo que está ocurriendo es que “el modelo que se está creando es aquel en que aquellos que deberían velar por la calidad del periodismo -de servicio, riguroso, independiente y plural- están socavándola”. La veterana periodista asume que desde gobiernos “también democráticos” se está rompiendo la credibilidad de la “buena prensa”.

Y como prueba de ello lo que está ocurriendo con los regadíos de Doñana. “Está ocurriendo lo que veíamos que era imposible. Cuando logras calar en la sociedad determinados mensajes, significa que se ha trabajado bien esa forma de informar que es tremendamente perjudicial para el bien común”. Por ello, conviene ahondar en la “alfabetización” de la sociedad en su conjunto para que tenga herramientas contra las que combatir la mala prensa y la desinformación. Un terreno en el que hay que huir de la ficción que generan algunas cabeceras. “Si es ficción no puede ser periodismo y viceversa”, argumenta Ignacio Escolar.