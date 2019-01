Segunda dimisión en menos de una semana en Podemos Andalucía

La exparlamentaria de Podemos Andalucía por la provincia de Jaén, Mercedes Barranco, ha dejado los cargos que tenía asignados en el partido, esto es sus responsabilidades en el Consejo de Coordinación --la Ejecutiva--, en el Equipo Territorial de Jaén y en el Consejo Ciudadano Andaluz (CCA), pues según ha afirmado "ya no se reconoce en la dirección que ha tomado Podemos Andalucía".

Así se expresa Barranco en la carta que elevó el pasado 21 de enero a los órganos del partido para comunicar su dimisión, que publica Diario de Jaén y recoge Europa Press. Barranco renunció en la misma semana que Carmen Lizárraga, quien anunció su decisión de dejar el escaño en el Parlamento --fue elegida diputada de Adelante Andalucía por Granada en las elecciones del 2 de diciembre-- así como sus cometidos en el CCA porque su "distanciamiento de las posiciones políticas, organizativas e institucionales de la actual dirección de Podemos Andalucía es cada vez mayor".

Mercedes Barranco, en su caso, lamenta en la misiva que Podemos haya pasado "de aspirar a ocupar el centro del tablero político a situarse en sus márgenes", y también "de dirigirnos a la mayoría social a dirigirnos a los convencidos". "He perdido la ilusión y no me reconozco en los planteamientos políticos, las estrategias a seguir y la ausencia de los elementos distintivos de nuestros orígenes como la democracia radical", agrega la hasta ahora secretaria de medio ambiente de Podemos Andalucía.

Defiende que "no es tiempo de rupturas" y que los motivos que la llevaron a embarcarse en la política "están más vigentes que nunca y necesitan del mayor número de esfuerzos y manos remando en la misma dirección". Barranco es bastante crítica con la Ejecutiva que lidera Teresa Rodríguez pues, a su juicio, "cambiar el rumbo a una mayoría homogénea en el Consejo de Coordinación, seguro de sus decisiones, y en las que la disidencia tiene más carácter funcional que de verdadera pluralidad, se ha convertido en un esfuerzo inútil".

Al principio de la carta relata que a pesar de que solo han pasado cinco años desde que nació Podemos, "hemos envejecido como si hubieran pasado décadas", y que llegó al Parlamento empujada por la "emoción" del 15M y consciente "de nuestra gran responsabilidad desde el principio hasta el final".

Confianza "quebrada"

Sobre el grupo parlamentario explica que funcionaba bien "a pesar de nuestras diferentes perspectivas de la realidad, porque las diferencias nos enriquecían como si fuéramos un sistema vivo con las partes que lo componen colaborando entre sí" y conscientes de que "lo importante era poner las instituciones al servicio de la gente y eso estaba por encima de todo".

Además, si bien sostiene que se ha sentido "orgullosa" del trabajo del mismo y los logros conseguidos, también confiesa que sintió "vergüenza" cuando creía que "traicionaba" su compromiso feminista al votar en contra de la Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. "Pero confiaba en nosotras, confiaba en que la inteligencia colectiva y la decisión democrática evitaban el error y minoraban sus consecuencias", pero "de un tiempo a esta parte, esa confianza se ha ido quebrando", añade.

"Cualquiera de las responsabilidades políticas que se me han encargado he trabajado con un compromiso férreo con el proyecto político; con la gente que confiaba en mí y veía en Podemos Andalucía la garantía de un futuro andaluz digno. He aprendido muchísimo, he conocido a gente maravillosa y la luz que ha dirigido mi trabajo ha sido lograr mejoras en la vida de la gente", indica Mercedes Barranco en la carta, donde asegura que ha sido "un orgullo" trabajar "con lealtad, integridad y sinceridad".

Y así, añade que "con esa misma lealtad" hacia quien la designó para estar en el Consejo de Coordinación y en el Equipo Territorial de Jaén, y con "esa misma integridad" con sus convicciones políticas que le hizo presentarse al Consejo Ciudadano Andaluz, "es esa sinceridad política" la que le lleva a presentar su dimisión de todas las responsabilidades que desempeñaba en Podemos Andalucía.

"Cerrar un etapa y abrir otra"

"En este tiempo he vivido muchas emociones algunas muy positivas y otras dignas de olvidar, pero de todas ellas he aprendido algo. Me han enseñado con dureza que, a veces, no son suficientes el esfuerzo, el trabajo, la lucha, el aprendizaje y la superación. Por esa razón y porque entiendo que compartimos parte de los planteamientos políticos, os deseo acierto y suerte en vuestras decisiones. Tenéis en la mano el futuro de mucha gente", añade Barranco en la referida misiva donde da las gracias y asegura que en adelante estará "en las calles, en las plazas y en las luchas diarias por una vida digna".

Por todo, cree que "es tiempo de cerrar una etapa y abrir otra", antes de tener un recuerdo para "aquellos que tanto nos enseñaron y ya no están", mencionado a quien fuera presidente del grupo parlamentario de Podemos Andalucía, José Luis Serrano, quien falleció durante el pasado mandato.