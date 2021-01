En España no hay solo una Cañada Real en la que los problemas de suministro eléctrico sean habituales, sino que hay más lugares en esa situación. Al norte de Granada capital, en Almanjáyar, un barrio conocido popularmente como Zona Norte, la falta de luz no es solo una anécdota que ocurre cada cierto tiempo, sino que se ha convertido en un hecho cotidiano que no parece tener vía de solución. A los cortes habituales en buena parte de este enclave granadino, se han sumado, desde hace tres meses, los que sufren más de 200 familias que ya no pueden más.

¿Están las plantaciones de marihuana dejando sin luz a los vecinos de la zona norte de Granada?

