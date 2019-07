Hombres de un pueblo de Granada se ponen en la piel de mujeres acosadas en un vídeo: "Me he sentido intimidado"

El municipio granadino de Güejar Sierra se ha hecho famoso por unos días. No porque sea un destino vacacional o un bonito pueblo de la Vega de Granada, que también, sino porque desde su Ayuntamiento han publicado un vídeo contra el acoso callejero que se ha hecho viral y que acumula más de 100.000 visitas en Youtube en 15 días. En él, una chica que pasea sola es increpada por varios hombres que le dicen cosas como "Oye, niña, vaya vestido bonito que llevas, ¿no?", "qué chula vas" o "vente al portal y me lo enseñas". Después, son varios hombres los que pasan por una situación similar. Para su asombro, escuchan comentarios muy similares a los que recibió la primera protagonista. Sus reacciones son desde aumentar la velocidad y quedarse en silencio hasta encararse con los tres actores que los han "piropeado". "¡A la mierda!", "a vosotros, ¿qué os pasa?" Al final de la calle se encuentra Miriam Barbero, artífice de este experimento, que trata de explicarles cómo se siente una mujer cuando es interpelada verbalmente por varios hombres. Muchos de ellos critican la situación y confiesan haber sentido miedo. "Me he sentido intimidado".

La grabación forma parte de una campaña con la que se pretende dar visibilidad y denunciar diferentes situaciones de acoso en la calle. En este vídeo tuvieron especial cuidado a la hora de escoger a los actores encargados del "acoso", que son vecinos del municipio de Monachil, con la finalidad de que en Güejar no los conocieran.

Miriam Barbero es educadora social y trabaja en el área de Igualdad del Ayuntamiento de esta localidad. "El diseño del Plan de Igualdad se hace de forma participativa entre escuelas deportivas, área de Igualdad...y se propuso trabajar el acoso callejero, que es algo en lo que hice mucho hincapié porque no sólo pasa aquí en Güejar sino en todas partes". Es por eso por lo que Barbero creó una campaña para dar visibilidad y denunciar determinadas situaciones como las que vemos en el vídeo.

El dinero con el que se financian este tipo de campañas proviene del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que pone en marcha una serie de medidas para erradicar la violencia sobre las mujeres y supone la unión de un gran número de instituciones, organizaciones y personas expertas. Esto es algo que ha recalcado especialmente Barbero, ya que demuestra que con el presupuesto destinado a esta causa se están haciendo cosas que tienen repercusión.

Para crear este vídeo se puso en contacto con su compañero Miguel Stuyk, creativo y publicista, con el que ya había trabajado en otros spots que habían tenido una repercusión menor y a escala más local. El objetivo de ambos era poder transmitir el concepto de calles libres de miedos. Como dice Barbero, "mi trabajo es muy ambiguo y Miguel me sugirió que la mejor manera de hacerlo visible era con un vídeo".

Lo que no sabían ninguno de los dos es que el vídeo se iba a mover tanto. "Nos llamaron de Andalucía Directo, de Telecinco, de Televisión Española… Yo no estoy acostumbrada a esto y nos ha pillado a los dos por sorpresa", dice Miriam Barbero, que confiesa que se siente algo abrumada con la situación y que, en realidad, no sabe cuál ha sido el factor determinante para que este vídeo haya gustado tanto.

Ahora ambos están trabajando en nuevas campañas de Street Marketing (de promoción en lugares públicos), como una dedicada al deporte femenino con la que esperan tener visibilidad.