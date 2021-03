La Plataforma Sí06 teme que las políticas del Ayuntamiento de Granada acaben con las Escuelas Infantiles Municipales

La etapa formativa de los primeros años de una persona es vital para su desarrollo posterior. Cada vez son más las familias que optan porque sus hijos empiecen a ir a un centro educativo cuanto antes y las hay que apuestan por ello cuando el niño tiene pocos meses. Entre ese momento y hasta que llegan a la educación obligatoria que empieza en Primaria con 6 años, los menores pueden pasar por diferentes centros. Sin embargo, las Escuelas Infantiles Municipales (EIM) de Granada permiten formar a los niños desde los 0 años hasta los 6 en un entorno personalizado y de atención integral. Un proyecto que nació hace 40 años y que ahora la Plataforma Sí06 teme que pueda acabar por culpa de las políticas que está tomando el Ayuntamiento.

Esta asociación, integrada por exalumnos, familias y trabajadores de las EIM, denuncia que el Consistorio granadino se ha plegado a Vox para excluirles de las mesas de trabajo en las que debe decidirse el futuro de estos cuatro centros de titularidad municipal. Estos se financian a través de la Fundación Granada Educa y de la aportación económica de las familias, salvo en el tramo de 3 a 6 años que está sufragado por la Junta de Andalucía. Sin embargo, el concejal de Educación, Carlos Ruiz Cosano (PP), defiende que estas escuelas son una competencia impropia del Ayuntamiento de Granada y que, por lo tanto, no deberían invertir dinero en ellas. Unas palabras que ha repetido en varias ocasiones y que preocupan a la Plataforma Sí06.

Preocupa porque en diciembre se aprobó una moción promovida por Vox en la que se insta a la Junta de Andalucía a hacerse cargo también de la financiación del tramo de 0 a 3 años y que así el Consistorio no tenga que gastar parte de su presupuesto en mantenerlo. Los datos indican que el Ayuntamiento invierte anualmente alrededor de 1,9 millones de euros que apenas suponen un 0,67% del dinero total que maneja. Una cantidad que para la plataforma resulta muy baja y que, según Isabel Romero, su portavoz, desvela que a Ruiz Cosano solo le mueve “la voluntad política porque la educación es una inversión y lo que se gasta el Ayuntamiento es una cantidad muy baja en comparación a su presupuesto”.

Motivos para la preocupación

Además, Romero asegura a eldiario.es Andalucía que el edil le dijo a miembros de la plataforma que debían tener motivos para estar preocupados por el futuro de las Escuelas Municipales de Granada. Al respecto, como el Ayuntamiento gestiona las EIM a través de la fundación que se creó hace una década y la ley indica que si tiene pérdidas durante dos años consecutivos puede ser disuelta, la portavoz de la Plataforma Sí06 cree que, si el Consistorio no logra convencer a la Junta de Andalucía para que se haga cargo de la financiación de la etapa de 0 a 3 años, las EIM acabarán cerrando sus puertas en Granada.

“Nos consta extraoficialmente que la Junta no se quiere hacer cargo de esas competencias, porque tampoco le corresponden. Por eso, tememos que las decisiones del Ayuntamiento afecten a nuestro futuro”, dice Isabel Romero. Pues el edil de Educación, Ruiz Cosano, también está utilizando otros argumentos que, según la plataforma, tratan de menoscabar la imagen de las EIM. El concejal desliza que de las más de 400 familias que tienen a sus hijos en estos centros, muchas de ellas tienen un poder adquisitivo elevado por lo que el Ayuntamiento no debería sufragar la educación de sus niños.

Al mismo tiempo, cuentan que Ruiz Cosano pretende vender la imagen de que el Ayuntamiento de Granada prefiere invertir en las EIM para aquellas personas que tengan una renta menor, con el fin de cumplir con una función social. Un extremo que no se creen en la plataforma porque actualmente alrededor del 40% de las plazas corresponden a niños de familias en riesgo de exclusión social cuyas matrículas están bonificadas y, sin embargo, el concejal ha propuesto, a través de la Fundación Granada Educa, unos cursos de verano de la EIM que suponen un incremento de las cuotas con respecto a otros años.

Otro de los aspectos que no gustan a la plataforma es que dicen que se ha roto el compromiso que en 2016 firmaron todos los grupos políticos que entonces estaban en el Ayuntamiento. Entonces, todas las formaciones, entre las que estaba Ciudadanos con Luis Salvador, el hoy alcalde de Granada a la cabeza, se comprometieron a garantizar la continuidad de las Escuelas Infantiles Municipales. Algo que creen que está en entredicho tras la moción de Vox apoyada por PP y Ciudadanos para debatir sobre el futuro de estos centros.

"Un ayuntamiento endeudado"

El concejal de Educación, Carlos Ruiz Cosano, asegura en eldiario.es Andalucía que en los planes del Consistorio no está cerrar las EIM, pero que es cierto que “no es una competencia que deberíamos tener nosotros y por eso se lo hemos pedido al Gobierno andaluz”. Preguntado sobre si la inversión actual es excesiva, el edil dice que en este contexto lo es: “Tenemos un ayuntamiento muy endeudado y ahora mismo nos gustaría poder dedicar parte de nuestro presupuesto a ayudar a las familias y a los negocios que lo están pasando mal por la pandemia del coronavirus”.

No obstante, dice que su equipo ha sido el primero en subir la inversión en la EIM después de varios años de presupuestos “congelados” y que no la bajarán. Eso sí, advierte que “llegará un momento en el que no podamos hacer frente a algunos gastos y haya que hacer ajustes” porque la fundación, como todas, no pueden tener pérdidas. “Está muy bien que los niños puedan comer comida fresca, pero igual en algún momento no podemos afrontar esos gastos y tenemos que hacer ajustes. Recuerdo que fue el PSOE el que introdujo los servicios de catering en los colegios”.

Por otro lado, el concejal insiste en que la inversión que hace el Ayuntamiento anualmente en cada alumno es muy elevada. “Hasta las familias que pagan toda la matrícula, tienen parte de la plaza sufragada por las arcas municipales y eso es un gasto que no deberíamos permitirnos”. No obstante, aunque la plataforma dice que la Junta paga 250.000 euros menos de lo que debería para financiar la etapa de 3 a 6 años y que el concejal lo sabe, Ruiz Cosano defiende al Gobierno andaluz diciendo que, aunque están trabajando en ello, “la Junta también tiene sus condiciones”. “Si yo te pido algo, tú me tienes que dar algo a cambio”, añade.

Este medio se ha puesto en contacto con la Consejería de Educación para poder conocer si estaría dispuesta a asumir el coste económico de la etapa de 0 a 3 años de la EIM, pero no ha habido respuesta de momento. Lo que sí es seguro es que, como ya ha hecho, la Plataforma Sí06 volverá a movilizarse para garantizar un modelo que tiene 40 años y que es referencia para muchas familias.