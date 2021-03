La asociación Asnuci abre en Lepe el primer alojamiento para temporeros sin hogar de la provincia de Huelva

La Asociación Asnuci ha abierto ya las puertas del albergue para temporeros sin hogar (dotación colectiva de alojamiento temporal de inmigrantes), ubicado en el polígono el Chorrillo en Lepe (Huelva) y que supone el primer alojamiento de estas características en la provincia.

Así, según ha indicado la asociación en una nota de prensa, el mismo tiene capacidad para un máximo de 38-40 personas y es el resultado de la adaptación de una nave alquilada, diáfana, de 313 metros cuadrados en la que se han dispuesto habitaciones compartidas, baños colectivos, servicio de lavandería, cocina y espacios comunes multifuncionales. También está dotado de taquillas y zona de almacén de la ropa, calzado y utensilios para las faenas agrícolas.

El proyecto se ha hecho realidad con un coste de poco más de 100.000 euros conseguidos mediante una colecta a través de redes sociales y su apertura se lleva a cabo, según ha señalado Asnuci, en plena campaña agrícola, que "de nuevo pone en evidencia la emergencia habitacional en la provincia de Huelva".

El alojamiento tiene un funcionamiento autogestionado por los propios residentes, mujeres y hombres que trabajan en los campos onubenses. Con reglamento interno de funcionamiento, se organizan para el sostenimiento, mantenimiento y la limpieza de esta casa común, para la preparación de alimentos. La cocina y la convivencia se convierten en una oportunidad de interculturalidad gracias a la diversidad de procedencia de los residentes.

Desde Asnuci han recordado que este proyecto se ha hecho realidad por "las generosas donaciones económicas de cientos de personas y algunas entidades de todo el territorio del Estado y del extranjero", por lo que han destacado su "agradecimiento" a los colaboradores.

También ha mostrado su agradecimiento al personal técnico de la administración, "que ha facilitado la farragosa gestión burocrática que tiene este tipo de actuaciones, promovida en esta ocasión por una ONG con muy pocos recursos", así como han recordado a los medios de comunicación "que han creído en esta iniciativa social solidaria onubense y han ayudado a difundirla, facilitando la obtención de recursos".

El alojamiento se ha llenado y puesto en servicio ante "la acuciante necesidad de los trabajadores migrantes que están llegando a la provincia y que no encuentran un techo digno donde cobijarse". De este modo, "la urgencia en la ocupación y las restricciones que impone el estado de alarma por la pandemia han determinado la puesta en uso de alojamiento sin acto de inauguración".

Asnuci ha recordado "la emergencia humanitaria habitacional" que existe en la provincia de Huelva para los temporeros migrantes, "trabajadores esenciales que aportan riqueza a la provincia a quienes desde hace décadas no ofrecemos alojamiento digno", ha lamentado la ONG, que ha hecho un llamamiento a las empresas, a la administración y a la sociedad.

"Este año es aún más duro porque en los municipios freseros se está poniendo cada vez más impedimentos para la construcción de chabolas pero no se aporta solución alternativa a corto plazo. Estas personas viven en asentamientos, en edificios abandonados, en estaciones de autobuses porque no les queda otro remedio, no quieren nada gratis, pero no se les ofrece un techo digno asequible".

Así, desde Asnuci ha aseverado que, con esto, "se demuestra que se puede encontrar una solución". Por ello, ofrece esta experiencia piloto de alojamiento autogestionado "que puede servir de ejemplo a sucesivas y similares iniciativas que ayuden a resolver el grave problema de habitación existente en las comarcas agrícolas onubenses y que ya se está proyectando fuera de nuestras fronteras".

"Son seres humanos con derecho a vivir y a trabajar con dignidad; nuestra provincia no puede permitir que esta vergüenza continúe", han finalizado desde la asociación.