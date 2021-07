Los tres exconcejales de Cs en Jaén no descartan echar mano de su antiguo partido de cara a las próximas elecciones

Los tres exconcejales de Ciudadanos (Cs) expulsados de la formación por abandonar el Gobierno local (PSOE-Cs) en el Ayuntamiento de Jaén, María Cantos, Francisco Días y Miguel Castro, no cierran la puerta a echar mano de su antiguo partido Jaeneros, registrado en 2017, para concurrir a las próximas municipales.

Así lo ha indicado la que fuera cabeza de lista de Cs en Jaén capital en las pasadas elecciones municipales y exportavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de la capital jiennense. Cantos ha defendido en rueda de prensa que "hoy por hoy" siguen siendo concejales y en eso están centrados, eludiendo así pronunciarse sobre sus intenciones de cara a los próximos comicios municipales.

Cantos, que ha insistido en que desde Cs no se les ha comunicado todavía formalmente su expulsión, ha incidido en que con su salida del gobierno local lo único que han hecho ha sido "poner por encima la dignidad de una ciudad antes de las premisas que te pongan unas siglas, un partido o cualquier amenaza" y "esto no lo ha hecho nadie, creo que no se está valorando y por supuesto creo que se tendría que tener en cuenta".

Asimismo, ha criticado que al pleno de este jueves vaya la propuesta de incompatibilidad sobrevenida de Francisco Díaz, que tras la retirada de su liberación ha regresado a su puesto como empleado municipal. La ley determina que no se puede ejercer como concejal y ser empleado del Ayuntamiento por lo que para poder mantener el acta de concejal debería pedir una excedencia, lo que significaría de partida quedarse como concejal sin sueldo.

Para Cantos, lo que está ocurriendo con Díaz "no se ha hecho nunca" y es una muestra más del "ensañamiento que se está realizando" contra ellos tres. De esta forma, Cantos ha mostrado su rechazo "al hecho de que un trabajador municipal que es concejal se le obligue a renunciar a un acta que ha conseguido poniendo su cara y su trabajo para que los jiennenses le votaran".

De cara a la sustitución de Díaz, el siguiente en la lista sería Bruno García, persona afín a estos tres concejales, que concurrió como independiente, y que ha ejercido como asesor hasta ser cesado por el alcalde tras la salida de los tres ediles del gobierno local.

García, que ha acompañado a María Cantos en su comparecencia, ha señalado que ahora mismo se encuentra en tiempo de "análisis" y que antes de tomar una decisión, le gustaría mantener una conversación con Cs y también con el secretario general del Ayuntamiento.

La exportavoz de Cs que ha venido defendiendo durante el mandado que si un concejal abandona su partido o es expulsado, debería entregar su acta, Cantos ha apuntado que en su caso es Ciudadanos el que "debería devolvernos el acta que ha quedado en el grupo municipal", en alusión a la de María Orozco, la única concejala de Cs que optó por mantenerse en el gobierno local por entender, igual que lo hizo la dirección nacional, que no había razones para romper el pacto con el PSOE.

"Fue Ciudadanos el que nos buscó y se aprovechó de nuestro bagaje, de nuestro trabajo, de nuestra experiencia y fueron ellos los que nos buscaron. Si ahora no nos quieren no es problema nuestro", ha dicho María Cantos, que ha señalado que lo que ha cambiado son "las personas que ahora están en Ciudadanos".

También ha indicado que la intención de los tres concejales es seguir funcionando como grupo, a pesar de que serán concejales no adscritos, al tiempo que ha insistido en defender su salida del gobierno local puesto que "se nos pretendía condenar a ser la muleta de un gobierno socialista fajo la amenaza de pérdida de todos nuestros derechos y la expulsión".

Asimismo, ha rechazado que desde Cs se les haya acusado de querer apoyar con el PP una moción de censura "inexistente e imposible, como se ha demostrado" y tras un proceso de expulsión en el que se han sentido "humillados y vulnerados en nuestros derechos".