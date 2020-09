Quién es Joaquín Fernández-Crehuet, el coordinador del comité andaluz de lucha contra la COVID crítico con la eutanasia y el aborto

El pasado 25 de agosto, la Junta de Andalucía informaba de la constitución del Comité Asesor Externo para el balance de gestión y propuestas de mejora pandemia Covid 19 en Andalucía, anunciando que su coordinador sería el doctor Joaquín Fernández-Crehuet Navajas, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Málaga (UMA), y jefe de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, según la presentación oficial. Desde entonces, en redes sociales se han vertido opiniones a favor y en contra de su designación, principalmente por su posicionamiento público contra la eutanasia y el aborto.

Fernández-Crehuet desarrollará su labor en el comité, según la Junta, en representación del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, coordinando un equipo de 18 profesionales "independientes" y "de reconocida experiencia". Este doctor es también presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Málaga y director de la cátedra de Ética Médica en la UMA. Además, vicepreside la Comisión Andaluza de Deontología Médica, es director de la cátedra de Ética Médica del Hospital El Ángel, ex presidente de la Asociación Española de Bioética y socio de honor de la Sociedad Española de Medicina Estética.

Sus conocimientos en medicina preventiva resultan indudables a tenor de su curriculum, e incluso tuvo apariciones en los medios de comunicación durante la pandemia anterior, en este caso la de gripe A (H1N1) entre 2009 y 2010​, causada por una variante del Influenzavirus A. Su formación le ha llevado a trabajar contra la COVID-19 "en primera línea", pese a estar ya retirado, en el Hospital Clínico de Málaga, donde incluso se contagió de coronavirus, aseguran fuentes cercanas a él. De forma paralela a su carrera, se ha mostrado en contra de dos cuestiones siempre polémicas como son la eutanasia y el aborto. De hecho, ya en 1999, declaró ante la comisión especial del Senado sobre el estudio de la eutanasia, donde consideró que "la eutanasia no es nunca una respuesta médica a un problema, ni siquiera en el caso paradigmático de los enfermos irreversibles y terminales".

"La eutanasia siempre es reprobable"

Su opinión acerca de la cuestión la viene difundiendo desde hace años en diferentes artículos y entrevistas, como esta de 2008 en La Opinión de Málaga, en la que dice que "desde el punto de vista ético, la eutanasia siempre es reprobable y así lo dicen las comisiones de todo el mundo". A su juicio, "la eutanasia es el acto deliberado de dar muerte a un enfermo por acción u omisión. Es decir, hay una actitud letal, cuando el paciente dice máteme doctor y el médico lo hace. Al estudiar por qué la gente apoya a la eutanasia, nos hemos dado cuenta de que un porcentaje alto la confunde con una idea con la que los médicos estamos de acuerdo", señala en alusión al "encarnizamiento terapéutico", algo "tan perverso como la propia eutanasia".

En un artículo algo más reciente, publicado en la Delegación Pastoral de la Salud en Málaga en 2015, el doctor opina que "respetar la vida humana y su dignidad es el deber primordial del médico, por tanto, la eutanasia es reprobable", insiste. "No es lo mismo permitir que alguien muera, porque ése es nuestro destino final. Es tremendamente ético dejar morir a las personas sin llevarlas a un encarnizamiento terapéutico, a esa obstinación desmedida. En la facultad de medicina enseñamos a diagnosticar y a curar, y cuando ya esto no se puede, enseñamos a consolar y a cuidar al paciente sin miedo a la muerte, porque si hay una realidad inequívoca es que todos vamos a morir y, en cierto modo, tenemos que estar preparados para ese momento, que no tiene que ser un momento tan dramático. Hablar de morir con dignidad me parece algo eufemístico. La gente lo que quiere es morir en paz, rodeado de sus familiares y amigos".

En un artículo de 2018 publicado en el portal de la Iglesia Católica en Málaga titulado 'Eutanasia cero', Fernández Crehuet señala que "el núcleo fundamental de la formación académica está muy lejos de aceptar la eutanasia"." La cultura del relativismo imperante y del emotivismo actual ha transformado el valor de la comparación, animal vs. persona, hasta el punto de proponer eutanasia cero para animales y, simultáneamente, eutanasia libre para los humanos", apuntaba el ahora coordinador del comité andaluz. De una manera más amplia, con una conferencia al respecto, se le puede ver disertar sobre la 'Posible ley de eutanasia y suicidio asistido' en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucóa Oriental en marzo del año pasado.

"Falta de madurez y compromiso", características de las mujeres que abortan

Respecto a su labor como catedrático y director de la Cátedra de Ética Médica de la UMA, creada en febrero de 2015, la asignatura ya levantó un par de años del surgimiento de la cátedra cierta controversia, como se aprecia en esta información de 2013 de 'La taberna global. Cuando la UMA calla'. Según aquella información, lo recogido en los apuntes elaborados por cooperativa entre los alumnos en el tema 'Cuestiones bioéticas relacionadas con el inicio de la vida' decía que "debemos saber que todo lo que es legalmente lícito no tiene por qué ser éticamente correcto y el aborto no lo es" o que "las características de las mujeres que abortan denotan falta de madurez y compromiso".

Acerca de este tema, en julio de 2010, poco después de la Ley del Aborto aprobada en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, el catedrático destacaba el aumento en el número de médicos objetores de conciencia del registro del Colegio de Médicos de Málaga antes de su entrada en vigor. "A muchos médicos no les ha parecido correcta desde el punto de vista ético", decía en esta otra entrevista.

Este periódico ha intentado contactar directamente con el doctor Fernández-Crehuet a través del gabinete de prensa de la Universidad de Málaga para dibujar un perfil con mayor profundidad, tratar de conocer su opinión sobre la pandemia y cómo desarrollará su labor de coordinador en el comité asesor, y ahondar en su posicionamiento acerca de la eutanasia o el aborto, o al menos que comentara qué le parecían los comentarios a favor y en contra surgidos en la redes a raíz de su designación. El doctor agradece el contacto pero considera que, hasta que no esté el informe entregado a la Consejería de Salud y el consejero lo autorice, el comité no hará ningún comentario al respecto. Y en cuanto a su opinión sobre las otras cuestiones concretas, considera que son personales y que tan solo respondería al ámbito profesional.